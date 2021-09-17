'Türkiye Geçilemez' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Haberler
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'Türkiye Geçilemez' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
'Türkiye Geçilemez' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Uşak Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen Türkiye Geçilmez adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri taktim edildi.

Uşak Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen Türkiye Geçilmez adlı kompozisyon yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri taktim edildi.

Uşak Üniversitesi'nce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "Türkiye Geçilmez" adlı kompozisyon yarışmasında birinci olan Cüneyt Akkuş'a ödülü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından takdim edildi. Yarışmada birinci olan Cüneyt Akkuş'u, rektörlük makamında kabul eden Prof. Dr. Savaş, Akkuş'u tebrik ederek, başarı belgesini verdi.

Rektör Savaş, yaptığı açıklamada; "Uşak Üniversitesi öğrencilerinin '15 Temmuz' ruhunu canlı tutmak, öğrencilerin '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkma ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla 'Türkiye Geçilmez' konulu kompozisyon yarışmasını düzenledik. Yarışma birincimiz Cüneyt Akkuş'u tebrik ediyorum. Kalemine sağlık. Böylesi önemli bir teması olan yarışmanın ödüllerini vermekten dolayı büyük gurur duyuyorum. Tarihte olduğu gibi bugün de bu vatana göz diken iç ve dış tehditler bulunmaktadır. Bu nedenle mücadele ruhu içerisinde olmak ve Türkiye'nin neden geçilmez olduğunu iç ve dış kamuoylarına anlatmak bu coğrafya için elzemdir. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada Cüneyt Akkuş "Türkiye Geçilmez!" başlıklı kompozisyonuyla birincilik, Abdülkadir Demircan "Hürriyetimiz Hüviyetimizdir" başlıklı kompozisyonuyla ikincilik, Muhammed Fazlı Samsa ise "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" başlıklı kompozisyonuyla üçüncülük ödülüne hak kazandı. - UŞAK

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