Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde her hafta olduğu gibi son haftada ligin en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı.

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. hafta karşılaşmalarında atılan en iyi goller ve kurtarışlar paylaşıldı.

Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan gollerini ve kurtarışları "Türkiye Espor Futbol Ligi" resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Gelin hep beraber sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine ve kurtarışlarına göz atalım.

Haftanın en güzel 5 golü;

Haftanın en güzel 5 kurtarışı;

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Selim Çağla Altunkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Diego Costa Emre Kocadağ Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 30. haftanın en güzel golleri ve kurtarışları paylaşıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:11:26. #1.14#

title