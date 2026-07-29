Japonya’yı vuran 7,1’lik depremde ölü sayısı en az 13’e yükseldi

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkenin Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, gazetecilere yaptığı açıklamada 13 kişinin deprem ya da depremle bağlantılı olduğu değerlendirilen nedenlerden ötürü hayatını kaybettiğinin doğrulandığını söyledi. Yaralanan bölge sakinlerinin olduğunu belirten Takaichi, ayrıca birçok yol ve yapıda hasar meydana geldiği bilgisini paylaştı. İlgili bakanlıklarla koordinasyon halinde afet bölgesine gereken tüm desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Takaichi, "Kendileri de afetten etkilenmiş olabilecek yerle yetkililer başta olmak üzere; polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekiplerine, gece boyunca sürdürdükleri ve şu anda da devam eden arama-kurtarma çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Elektrik ve su kesintisi yaşanan bölgeler var"

Arama-kurtarma çalışmalarının zamana karşı yarış halinde devam ettiğini ifade eden Takaichi, "Sahadaki tüm imkanlarımızı seferber ederek, mümkün olan en fazla sayıda kişiyi kurtarmayı hedefliyoruz" dedi. Afet bölgesinde aşırı sıcakların etkili olduğunu hatırlatan Takaichi, "Bu nedenle arama-kurtarma ve diğer çalışmalara katılan ekipler de dahil olmak üzere, herkesten sıcak çarpmasına karşı son derece dikkatli olmalarını rica ediyorum" diye konuştu. Elektrik ve su kesintisi yaşanan bölgelerin olduğunu kaydeden Takaichi, "Hükümet olarak alt yapının onarılması için tüm gücümüzle çalışırken, SDF aracılığıyla su dağıtımı yapıyor ve hastaların tahliyesini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. Takaichi, bölgeye diğer temel ihtiyaç maddelerini de göndererek afetzedelere en iyi ortamı sağlamak için hükümetin tüm imkanlarını seferber edeceğini de sözlerine ekledi.

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Japonya'da dün merkez üssü Kumamoto eyaleti olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) depremin yerel saatle 16: 27'de, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı. Birçok bölgede paniğe yol açan sarsıntının ardından Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı