Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek, 1574 Erişilebilirlik Belgesi verdiklerini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde bu alandaki standartları hazırladıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek, 1574 Erişilebilirlik Belgesi verdiklerini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğinde bu alandaki standartları hazırladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni'nde, 19 yılda engelli hakları ve hizmetlerinde modern yaklaşımlarla yeni bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun'u, 2005'te çıkararak hukuki zemini güçlendirdiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturarak, bu başarının yolunu açtıklarını belirtti.

Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007'de BM Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. 2010'da Anayasa'nın 10. maddesine yeni bir hüküm ekleyerek, engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı güvence altına aldık. Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik zihni dönüşümle birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişti ve dönüştü. Eğitim, sağlık, bakım hizmetleri gibi temel ihtiyaçların kalite standartları hiç olmadığı kadar arttı. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde almaları gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple tüm tedavi masraflarını, tıbbi cihazlar ve ilaçlar dahil, Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılıyoruz."

Engelsiz yaşam merkezi sayısı 127'ye yükseldi

Engelli vatandaşların bakımında, kurumsal bakımdan ziyade aile yanında bakımı öncelikli gördüklerini vurgulayan Selçuk, 2007'de başlattıkları "Evde Bakım Yardımı" kapsamında, şu an ailesinin yanındaki yarım milyonu aşkın vatandaşa destek olduklarını bildirdi.

Selçuk, 2018'de 7 olan gündüzlü engelsiz yaşam merkezi sayısını bu ay itibarıyla 127'ye çıkardıklarını belirterek, "Kendi aileleri yanında bakımı mümkün olmayan 29 bine yakın engellimize ise 545 bakım merkezinde yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Sadece son 2 yılda, 11 resmi ve 92 özel yatılı bakım merkezi açılmasının gururunu yaşıyoruz." dedi.

Engellilerin de çalışma hayatına katılmalarını sağlamanın her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Onların daha üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarını önemsiyoruz. Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, E-KPSS ve girişimcilik desteği ile onların her daim yanındayız. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalarla engelli kontenjanımızdaki oranını yıldan yıla arttırarak kamuda yüzde 95'e, özel sektörde yüzde 82'lere ulaşmış durumda. Ayrıca bugüne kadar 3 bine yakın engelli kardeşimize işlerini kurmak için hibe desteği verdik. İŞKUR Hibe desteğinin 16 Nisan'a kadar e-devlet üzerinden başvurularının devam ettiğini duyurmak isterim."

Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü hayata geçirildi

Erişilebilirliğin, engellilerin hayatını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğini vurgulayan Selçuk, engelli vatandaşların hizmetlere ulaşması için erişilebilirliğin öncelikli çalışma alanları olduğunu söyledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ilk kez mevzuatta yaptırım düzenlemesi getirdiklerine dikkati çekerek, "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 43 bine yakın denetim gerçekleştirerek 1574 Erişilebilirlik Belgesi verdik. TSE iş birliğinde bu alandaki standartları hazırladık. 2011'den bu yana 13 bine yakın yönetici ve teknik personele eğitimler verdik." diye konuştu.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2020'yi Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle uygulama, eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Erişilebilirlik Kılavuzunu yayınladık. Kılavuzumuz, mimar ve mühendislerin tasarım süreçleri için bir rehber ve akademisyenler için bir kaynak oldu. Binaların erişilebilir hale getirilmesi için öz değerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü kısaca ERDEM'i hayata geçirdik. Erişilebilirlik Ödülleri verilmesini kararlaştırdık. Netice itibarıyla toplumun tüm kesimlerinden gördüğümüz ilgi ve teveccüh motivasyonumuzu artırdı. 1075 başvuru aldık. Ortak aklın, dayanışmanın bir ürünü olarak ortaya çıkan Erişilebilirlik Ödülleri ile engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA yayınları "Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi"nin, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı da "Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi"nin birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının ödülünü Bakan Ziya Selçuk, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın ödülünü ise Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, 9 kategoride düzenlendi. Ödüller için 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye girenler "jüri" ve "halk oylaması" yöntemiyle ayrı ayrı belirlendi. Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nin kategorilere göre birincileri şunlar oldu:

Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler Kategorisi:

Jüri birincisi: Lineadecor

Halk oylaması birincisi: Öğretmen Sözer Vurgun

Erişilebilir Dijital Uygulamalar Kategorisi:

Jüri birincisi: Türksat

Halk oylaması birincisi: Türkiye İşitme Engelliler Derneği

Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşlar Kategorisi:

Jüri birincisi: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı

Halk oylaması birincisi: Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü

Erişilebilir Üniversiteler Kategorisi:

Jüri birincisi: Akdeniz Üniversitesi

Halk oylaması birincisi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisi:

Jüri birincisi: Selçuklu Belediyesi

Halk oylaması birincisi: Üsküdar Belediyesi

Erişilebilir İş yerleri Kategorisi:

Jüri birincisi: İGA Havalimanı İşletmesi

Halk oylaması birincisi: Türk Traktör

Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi:

Jüri birincisi: Viking Temizlik

Halk oylaması birincisi: Engelsiz Erişim Derneği

Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler Kategorisi:

Jüri birincisi: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Volkan Sezer

Halk oylaması birincisi: Nurbahar Bora

Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisi:

Jüri birincisi: Diyanet TV

Halk oylaması birincisi: TRT EBA yayınları ile Milli Eğitim Bakanlığı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım