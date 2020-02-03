Türkiye, dünyada en çok burs kazanan ülkeler sıralamasında ilk 5'te

03.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:30

ISE World Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Lise gibi erken bir dönemde yurt dışında eğitim alma isteğini gerçekleştiren öğrenciler, yüzde 60'a varan burslarla eğitim hayatlarına devam ediyor. 65 bin dolarlık okullarda 20 bin dolar gibi bir rakama okuyabilen Türk öğrenciler sayesinde Türkiye en çok burs alan ülkeler sıralamasında ilk 5 arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Karşit yaptığı yazılı açıklamayla Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) skorlarını değerlendirdi.

PISA rakamlarında Türkiye'nin yükselen bir grafik sergilemesine karşın sıralamanın alt basamaklarında yer aldığını belirten Karşit, "Öğrenci grafikleri farklı açıdan incelendiğinde başarı durumlarına göre dünyada en çok burs alan öğrenciler sıralamasında Türkiye'nin 5. sırada yer aldığı görüldü. Neredeyse 80 ülkede 15 yaşındaki öğrencilere uygulanan test sonuçları bu gerekçeyle gerçeği yansıtmıyor. Az nüfuslu ülkelerde sınava katılan öğrencilerin ortalamaları daha yüksek çıkarken, 82 milyon gibi yüksek bir nüfusa sahip ve genç nesil oranı fazla olan ülkemizde ortalama daha aşağı seviyelerde görünüyor. Bu anlamda Türkiye gerçek manada grafikte hak ettiği yerde bulunmuyor. Başarısına göre en çok burs kazanan öğrenciler sıralamasında Türkiye'nin başarısı göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.

PISA skorları incelendiğinde, Türkiye'den sınava giren öğrencilerin bir bölümünün ilk 10'a giren Finlandiya, Kanada, Singapur gibi ülke öğrencilerinin üstünde bir başarı sergilediklerini aktaran Karşit, ortalamaya bakıldığında bu oranların aşağılara çekildiğinin açıkça görüldüğünü kaydetti.

"Kaygı, yurt dışında okumaya gidenlerin sayısında yüzde 250'lik artışa neden oldu"

Ortalamada kötü görünen skorların üstün başarı gösteren segment gözetildiğinde başka bir tablo ortaya çıkardığını belirten Karşit, şunları kaydetti:

"Yapılan değerlendirmeler Türk öğrencilerin öğrenmeye daha açık olduklarını gösteriyor. Bu durumu teyit eden başka bir olgu da Türk öğrencilerin yurt dışındaki lise ve üniversiteler arasında özellikle son 15 yılda gözde hale gelmesi ve yüksek oranlı burslar kazanıyor olması. Özellikle lise gibi erken bir dönemde yurt dışında eğitim alma isteğini gerçekleştiren öğrenciler, yüzde 60'a varan burslarla eğitim hayatlarına devam ediyor. 65 bin dolarlık okullarda 20 bin dolar gibi bir rakama okuyabilen Türk öğrenciler sayesinde Türkiye en çok burs alan ülkeler sıralamasında ilk 5 arasında yer alıyor.



ISEWorld Uluslararası Özel Lise Eğitim Programları olarak bizim işimiz yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin yeterliliklerini ölçerek onları hayallerine ulaşmalarını sağlayacak en uygun liselere yerleştirmek. Eskiden üniversite eğitimi için yurt dışına giden öğrencilerimiz, günümüzde lisede bu eğilimi gösteriyorlar. Türk eğitim sistemi ve sınav uygulamalarındaki değişimlerin yarattığı kaygı, yurt dışında okumaya giden lise öğrencilerinin sayısında yüzde 250'lik bir artışa neden oldu. Uyguladığımız ISEWorld Kültürlerarası Değişim Programları bünyesinde daha önceleri yılda 300 öğrenciyi yurt dışında eğitim almaya gönderirken, şimdi bu rakamlar 750'ye ulaştı."

Kaynak: AA