Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Can Uzun ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. HT Spor'un haberine göre genç futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası sona erene kadar transfer görüşmelerini askıya alma kararı aldı.

TÜM ODAĞI A MİLLİ TAKIM'DA

A Milli Takım ile Dünya Kupası heyecanı yaşayan Can Uzun'un, turnuva süresince yalnızca sahaya ve milli takıma odaklanmak istediği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun bu nedenle transfer görüşmelerine kapıları kapattığı ifade edildi.

FRANKFURT'TAN DESTEK GELDİ

Can Uzun'un kulübü Eintracht Frankfurt'un da genç oyuncunun kararını desteklediği öne sürüldü. Alman ekibinin, olası transfer görüşmelerinin Dünya Kupası sonrasında yapılmasını istediği aktarıldı.

BONSERVİS BEDELİ PERFORMANSA GÖRE ŞEKİLLENEBİLİR

Haberde Frankfurt'un Can Uzun için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ise transferi daha düşük bir bedelle sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi. Genç yıldızın Dünya Kupası'nda göstereceği performansın da bonservis bedeli üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.