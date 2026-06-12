Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kanada'ya ulaşan ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını Killarney Park'taki antrenman sahasında sürdürdü.

KENAN YILDIZ'DAN MÜJDELİ HABER

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda en sevindirici gelişme Kenan Yıldız'dan geldi. Tedavi süreci devam eden genç futbolcu, çalışmanın basına açık ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı.

BASINA KAPALI BÖLÜMDE BİREYSEL ÇALIŞTI

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Milli futbolcuların oldukça moralli ve neşeli görüntüsü dikkat çekti. Kenan Yıldız'ın ise antrenmanın basına kapalı bölümünde bireysel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

GÖZLER AVUSTRALYA MAÇINDA

A Milli Takım, Avustralya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek. Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.