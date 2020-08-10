Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti, Yunanistan panikledi
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Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti, Yunanistan panikledi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti.

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti, Yunanistan panikledi
10.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:29
 Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Alarma geçen Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye, Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmalarla ilgili Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etti. 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak olan yeni NAVTEX Yunanistan'da paniğe neden oldu.  Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceği açıklandı.Güney Kıbrıs ve Yunanistan medyası, Türkiye'nin Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmayla ilgili yayınlayacağı NAVTEX ilanını manşetlere taşıdı.Türkiye ile Yunanistan arasında bulutların sertleştiğini yazan Rum medyası, Türk savaş gemilerinin de Doğu Akdeniz'de konuşlandığına dikkat çekti.

"TÜRKİYE, MISIR- YUNANİSTAN ANLAMASINA MEYDAN OKUYOR"

Türkiye'nin adımları karşısında Yunanistan savaş gemilerinin de seferber edildiği bildirildi. Atina yönetiminin Türkiye'nin tavrı karşısında alarmda olduğu ifade edildi.Öte yandan Yunan medyası, Türkiye, Mısır-Yunanistan anlaşmasına meydan okuyor.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.


- Karahasan

Kaynak: DHA

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