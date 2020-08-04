Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası öğrenci programlarına 6 bin 295 başvuru
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Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası öğrenci programlarına 6 bin 295 başvuru

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası öğrenci programlarına 97 ülkeden 6 bin 295 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu.

Türkiye Diyanet Vakfının uluslararası öğrenci programlarına 6 bin 295 başvuru
04.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:39

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası öğrenci programlarına 97 ülkeden 6 bin 295 öğrenci Türkiye'de eğitim görmek için başvurdu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, kurumun yurt dışından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğu Uluslararası İmam Hatip ve Uluslararası Lisans programlarına başvurular tamamlandı.

Uluslararası öğrenci programlarına bu yıl 97 ülkeden 6 bin 295 öğrenci müracaat etti. Bu kapsamda Uluslararası İmam Hatip Lisesi programında 215, Uluslararası İlahiyat Lisans programında da 80 olmak üzere toplam 295 öğrenci Türkiye'de eğitim görme imkanına kavuşacak.

Başvurular bu ay içinde değerlendirilerek, gerekli şartları taşıyan adayların mülakatları 30 Ağustos-15 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 15 Eylül'de ilan edilecek.

"86 ülkeden 1088 öğrenci Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, mülakat kapsamında adayların, öncelikle öğrenci seçme sınavına göre, sonra Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, ezberleme, dini ve genel kültür bilgi düzeyi, kendini ifade becerileri ve tercih bilincine sahip olma alanlarında değerlendirileceğini belirtti.

Mülakat sonucu üst sırada yer alan adayların Türkiye'deki lise ve üniversitelere kontenjana göre yerleştirileceğini vurgulayan Açık, şu bilgileri verdi:

"Halen 86 ülkeden 1088 öğrenci İstanbul, Kayseri, Konya, Bursa ve Sivas'taki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde eğitimini sürdürüyor. Uluslararası İlahiyat Lisans programında 74 ülkeden 556 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programlarında 35 ülkeden 72 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Programı'nda 14 ülkeden 404 öğrenci, Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Türkiye'de eğitim görüyor."

Kaynak: AA

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