TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
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TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım

TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yangınların yaşandığı bölgelerde, yangına müdahale eden ekipler ve etkilenen vatandaşlara eşya, giyim, gıda ve temizlik malzemesi ile ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yangınların yaşandığı bölgelerde, yangına müdahale eden ekipler ve etkilenen vatandaşlara eşya, giyim, gıda ve temizlik malzemesi ile ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 35 ilde pek çok noktada çıkan yangın sonrası Vakfın şubeleri aracılığıyla yangınlara müdahale eden görevli ve gönüllülerle birlikte yangından etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber olunduğunu ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan her türlü afet sonrasında imkanlar doğrultusunda yardım ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Açık, yangınların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde oluşturulan lojistik merkezlerine Türkiye'nin dört bir yanından ev eşyası, beyaz eşya, mutfak malzemesi, kıyafet, temizlik malzemesi, bebek bezi, kuru bakliyat, gıda ve içecek gibi yardım malzemelerinin gönderildiğini belirtti.

Bu yardımları görevli ve gönüllüler aracılığıyla organize ettiklerini aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Yangınların yaşandığı bölgeler başta olmak üzere 1003 şubemizle yangına müdahale eden ekipler ve etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber olduk. Görevli ve gönüllülerimizle birlikte yangın bölgelerine sürekli olarak yiyecek ve içecek ulaştırıyoruz. İl müftülerimiz aynı zamanda vakfımızın şube başkanları mağdur olan vatandaşlarımızla tek tek görüşerek ihtiyaçlarını belirleyip ona göre yardım ulaştırmaya çalışıyor. Ailelerimize ev ve mutfak eşyası gıda, giyim gibi yardımları ulaştırıyoruz."

Açık, bir öğünde 3 bin kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikramı yapılabilen mobil mutfağın da bölgeye ulaştığını ifade ederek, ihtiyaç olduğu sürece mobil mutfağın bölgede hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Yanan orman varlıklarının yeniden kazandırılabilmesi için de çalışma yürüttüklerine işaret eden Açık, bu kapsamda geçen yıl başlatılan "Bir iyilik bir fidan" kampanyasının yeniden hayata geçirildiğini ve gelen bağışların yanan bölgelerin ağaçlandırılması için kullanılacağını aktardı.

"Manavgat'ta yaklaşık 1500 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu"

Antalya Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu da yangının başladığı ilk günden beri bölgede incelemelerde bulunarak ailelere, yangınla mücadele eden görevlilere yardım ulaştırmaya çaba gösterdiklerini ifade etti.

Bölgede zarar gören camilerde de incelemelerde bulunduklarını, bu camilerin tadilat ve tefrişatlarının da en kısa sürede yapılacağını vurgulayan Eroğlu, ayrıca Manavgat'ta yaklaşık 1500 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.

TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım
TDV'den yangın bölgelerindeki vatandaşlara yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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