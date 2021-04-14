Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Lübnan'da 7 bin aileye gıda ve kıyafet yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan programı kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra Filistinli ve Suriyeli mültecilerden oluşan 7 bini aşkın aileye gıda ve kıyafet yardımında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan programı kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra Filistinli ve Suriyeli mültecilerden oluşan 7 bini aşkın aileye gıda ve kıyafet yardımında bulundu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da zor şartlar altında hayat mücadelesi veren insanları mübarek ramazan ayında yalnız bırakmamak üzere birkaç günlük programla geldiklerini belirtti.

Lübnanlı öncelikli ihtiyaç sahibi aileler ile ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecileri ziyaret ettiklerini aktaran Açık, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Lübnan'a yaptıkları bu ikinci ziyarette hayat pahalılığında ciddi bir fark gördüklerini ifade etti.

Ülkede artan enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğü ve yoksulluğun arttığına tanıklık ettiklerini dile getiren Açık, "Lübnan'da yardımları dağıtırken yoksul ailelerin durumuna göre öncelik veriyoruz. Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinli mültecilerden ihtiyaç sahibi 7 binden fazla aileye gıda ve giysi yardımında bulunduk." dedi.

Gıdanın yanında kıyafetleri teslim ettiklerinden yaşlı bir kadının, "2 yıl aradan sonra ilk defa yeni bir elbise giyeceğim" şeklindeki sözlerinden oldukça etkilendiklerini aktaran Açık, "Lübnan'da elbiseler ve temel tüketim ihtiyaçlarından yağ ve şeker gibi gıda ürünleri fiyatlarının aşırı yükseldiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Açık, ülkedeki durumu göz önünde bulundurarak geçen yıla oranla Lübnan yardımlarını artırdıklarının altını çizerek, ramazan ayının ilk günlerinde 7 bin aileyi yardımlarla buluşturdukları ve bu çalışmaları bayrama kadar sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türk halkının, sofrasındaki yemeğin dünyanın diğer bölgelerindeki insanların da sofrasında olması düşüncesiyle bağış yaptığına işaret eden Açık, TDV olarak Türkiye'nin yardımlarını 75 farklı ülkedeki muhtaç insanlara ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Açık, önceki yıllarda dünyanın birçok bölgesinde açtıkları ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri iftar sofraları yerine kumanya dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi