Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
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Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya Manavgat'ta günlerce devam eden orman yangını sonrasında evleri ve eşyaları yangından zarar gören ailelere Türkiye Diyanet Vakfı beyaz eşya yardımında bulundu.

Antalya Manavgat'ta günlerce devam eden orman yangını sonrasında evleri ve eşyaları yangından zarar gören ailelere Türkiye Diyanet Vakfı beyaz eşya yardımında bulundu.

Manavgat Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Abdullah Eroğlu, yangının ilk çıktığı günden itibaren din görevlileri ve vakıf gönüllüleri ile birlikte gerek söndürme ve soğutma, gerekse vatandaşlara yardım ulaştırma konusunda hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı genel merkezinden gelen öğün başına 3 bin kişi kapasiteli mobil mutfak aracılığıyla öğlen ve akşam olmak üzere günde iki sefer sıcak yemek çıkardıklarını ve yangından etkilenen aileler ile yangına müdahale eden ekiplere ikram ettiklerini belirten Eroğlu, "Yemek ve içecek yardımında bulunmakla yetinmiyoruz. Şuan kimin neye ihtiyacı varsa onu karşılamaya gayret ediyoruz" dedi.

İlçe genelindeki birçok caminin alt kısmını lojistik merkez olarak değerlendirdiklerini ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları buralarda kategorisine göre sınıflandırdıklarını belirten Eroğlu, "Ekiplerimizle birlikte bir yandan yangın söndürme çalışmalarına destek verirken bir yandan da yangından etkilenen ailelerin neye ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Evleri tamamen yanan aileler eşyalarını kurtaramadığı için ciddi anlamda ev eşyasına ihtiyaç olduğunu belirledik. Bunlar arasında da en çok buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, tüp, tencere, tava, çatal, bıçak, kaşık gibi mutfak eşyalarının talep edildiğini tespit ettik. Hayırseverlerimizden gelen bu yardım malzemelerini hiç bekletmeden belirlediğimiz ailelere ulaştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Manavgat bölgesinde gıda veya içecek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve bölgedeki birçok sivil toplum kuruluşu aracılığıyla bu ihtiyacın fazlasıyla karşılandığına dikkati çeken Eroğlu, "Yardımların nakdi olarak yapılması elimizi güçlendiriyor. Bu sayede hangi ailenin neye ihtiyacı varsa onu ulaştırabiliyoruz. Aksi taktirde ihtiyaç duyulmayan malzemelerin çok fazla yığılması gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu konu da vatandaşlarımızın daha hassas olmasını bekliyoruz. Allah razı olsun Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız yardımda bulunmak için adeta yarış içerisinde. Bizde bu yardımları en iyi ve en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Eroğlu, nakdi yardıma ihtiyacı olan aileleri de belirleyerek nakdi yardımda da bulunduklarını vurguladı. - ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu
Türkiye Diyanet Vakfı, Manavgat'ta evleri yanan ailelere beyaz eşya yardımında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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