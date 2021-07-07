Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 1993 yılından bu zamana kadar vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonları ile 2 milyon 802 bin 302 hisse kurbanı keserek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 1993 yılından bu zamana kadar vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonları ile 2 milyon 802 bin 302 hisse kurbanı keserek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 27 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonları düzenliyor. Kurban emanetlerinin dini vecibelere uygun şekilde büyük bir titizlikle kesildiğini belirten TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "Kurban olacak hayvanların belirlenmesinden kesim ve dağıtım sürecine kadar saha uzmanı arkadaşlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Veteriner hekimlerimizle birlikte hayvanların seçim sürecini tamamladıktan sonra alımlarını gerçekleştiriyoruz. Bir hayvanın kurban olmasını engelleyecek herhangi bir durumu varsa bu hayvanı kesinlikle almıyor ve kurban olarak kesmiyoruz" dedi.

"1993 yılında 2 bin 634 hisse kurban bağışı alırken geçen yıl 557 bin 311 hisse kurbanı keserek yolumuzu gözleyen kardeşlerimize umut olduk" diyen Açık, bu zamana kadar 149 ülkeye ulaştıklarını aktardı. İlerleyen yıllarda gidemedikleri ülkelere de giderek orada yaşayan insanlara kurban coşkusu yaşatacaklarını ifade eden Açık, "Elhamdülillah milletimizin vakfımıza olan teveccühü her geçen gün giderek artıyor. Biz de bu güvene layık bir şekilde kurban emanetlerini en güzel şekilde keserek yerlerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl da "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştireceklerine dikkati çeken Açık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 75 ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Gelen bağışlar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında hangi ülkede ne kadar kurban keseceğimize dair plan ve programlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bağışlarını son güne bırakmamaları. Çünkü keseceğimiz ve alımlarını yapacağımız kurban rakamlarını onlardan gelecek bağışlar belirliyor. Ülkelere yönelik dağılımları daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz açısından bağışların son güne bırakılmaması önem arz ediyor."

Kurban dönemine yaklaştıkça çağrı merkezine gelen taleplerin de arttığına dikkati çeken Açık, 18 kişilik uzman ekipten oluşan merkezin 08.00-23.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verdiğini ve yöneltilen her türlü soruya profesyonelce cevap verilmeye çalışıldığını vurguladı. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi için 1125 TL, yurt dışı için 925 TL olarak belirlediklerini hatırlatan Açık, "Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı