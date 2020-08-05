Türkiye'den, Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği
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Türkiye'den, Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği

TÜRKİYE, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle tıbbi malzeme, ekipman ve arama-kurtarma ekibi yardımında bulunuyor.

05.08.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:06

TÜRKİYE, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlama nedeniyle tıbbi malzeme, ekipman ve arama-kurtarma ekibi yardımında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler TSK'ya ait kargo uçağına yükleniyor. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ile ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli yer alacak" denildi. 


Türkiye'den, Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği

Kaynak: DHA

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