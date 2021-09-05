Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
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Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede yarından itibaren yeni bir döneme giriliyor. Eğitimden siyasete, iş hayatından kültür sanata kadar birçok alanda yarından itibaren "aşı veya PCR testi" uygulaması başlıyor. İşverenlere aşı olmamış işçilerden haftada bir kez PCR testi isteme yetkisi tanınırken, şehirlerarası seyahatler, konser, maç vb. etkinlikler için de negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu geliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalarda yarından itibaren yeni bir döneme giriliyor. Aşısızlar için PCR testi hayatın birçok alanında zorunlu hale geliyor.

ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 ile bu hafta içinde genelge gönderdi. Buna göre, koronavirüs aşısı olmayan işçilerden iş yeri ya da işveren tarafından 6 Eylül itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek.

Bakanlık, işverenlerin, koronavirüs aşısı olmamış işçileri bilgilendirmesini istedi ve işverenlere, aşı olmamış işçilerden haftada bir kez PCR testi isteme yetkisi tanıdı. Bakanlık yazısında, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları vurgulandı.

İşverenlerin koronavirüs aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi. Bilgilendirme sonrasında da aşı olmayan işçilere, kesin korona tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının anlatılması da yazıda yer aldı. PCR testi isteyecek işyeri ve işverenlerin, test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutacağı da hatırlatıldı.

SEYAHAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede yarından itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

EĞİTİM

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni eğitim öğretim yılı öncesinde PCR testi genelgesi gönderdi. 6 Eylül pazartesi itibariyle aşısı tamamlanmamış veya hastalığı geçirmemiş öğrencilerle temas eden aşı olmamış eğitim personeli, kantin çalışanları, servis şoförleri ve rehber personelinden de PCR testi istenecek.

Aşı olmamış öğretmen ve okul personelinin haftada 2 kez PCR testi görülecek. PCR sonuçları okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak. Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları öneriliyor.

KÜLTÜR SANAT

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.

Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (4)
SÜLEYMAN İNAN: Aşı olmıyanların 1 inci testen sonrasının parasını alcen hasta olursa hastane masraflarınıda alcen
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
YİLMAZ KAYA: Binlerce insan her yil gripten, kanserden ve diger hastaliklardan oluyor. Bu asi, PCR ve diger sacmaliklar insanlari yiyip bitirecek. Mumkun olsa bu sacma gezegeni terkederdim.
Cevap Yaz 7 36 Yayından Kaldır
RU FET: asi zorunl.ugu akp yi bitirecek
Cevap Yaz 11 46 Yayından Kaldır
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