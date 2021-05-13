Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım
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Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım

Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda zarar görenlere insani yardımda bulundu.

Türkiye, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda zarar görenlere insani yardımda bulundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve beraberindeki heyet, Kırgızistan-Tacikistan sınırında nisan ayının sonunda çıkan çatışmalarda zarar görenlere insani yardımda bulundu. Büyükelçi Doğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Koordinatörü Osman Usta ve Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk ile birlikte Batken bölgesine ziyareti kapsamında Batken Valisi Abdikarim Alimbayev ile bir araya geldi. Görüşmede 29-30 Nisan tarihlerinde Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarda zarar gören köylerin onarımı, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınması, altyapısının geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Türk heyeti sınırdaki çatışmalarda zarar görenler için insani yardımı teslim etti

Büyükelçi Doğan, silahlı çatışmalarda insanların öldüğü haberlerini derin üzüntüyle takip ettiğini belirterek, Türkiye halkı adına Batken halkına başsağlığı diledi. Türkiye'nin sınırdaki çatışmalardan sonra bölgenin onarımına destek vermeye hazır olduğunu dile getiren Doğan, "Kardeş halk olarak Batken sakinlerinin bir an önce huzurlu bir yaşama dönmeleri için yardım etmeye devam edeceğiz. Batken halkını yalnız bırakmayacağız" dedi. Alimbayev de, Türkiye halkına manevi ve maddi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkililerinin yaptıkları görüşmeler sonucunda çatışma 1 Mayıs'ta durdurulmuştu. Çatışmalarda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Tacik tarafı can kaybını 19 olarak açıklamıştı. Çatışmalarda sınırdaki Kırgız köylerinde 136 ev, marketler, benzin istasyonları ve diğer binalar zarar görürken, Tacik tarafı sınır topraklarındaki 14 evin zarar gördüğünü duyurmuştu. Çatışmalarda ayrıca sınırdaki Kırgız köylerinde yaşayan 40 binden fazla kişi tahliye edilmişti. - BİŞKEK

Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım
Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım
Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım
Türkiye'den Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmalarda zarar görenlere insani yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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