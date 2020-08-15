Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
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Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada " Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur. Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için" ifadesini kullandı.

15.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, ''Oruç Reis Mavi Vatan sınırlarımız içerisindeki çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynamakta oldukları tehlikeli oyunlar Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır'' açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU DEĞERLİDİR"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin "Mavi Vatan" sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti: "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur. Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için."

BİR AÇIKLAMA DA ÇELİK'TEN GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Twitter hesabından Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklamalar geldi. Çelik, şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir.Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

"ŞIMARIKLIK ÜÇLÜSÜNDEN SİYASET ÇIKMAZ"

Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.

Mavi vatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Haber Yorumları (1)
HİDİR: Tuhaf tuhaf açiklamalar
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