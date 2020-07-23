Türkiye'den ayrılmadan ABD üniversitesinden mezun olma fırsatı İstanbul Aydın Üniversitesi, University of Arizona ile yapılan "küresel kampüs" anlaşması ile öğrencilere, Covid-19 salgını sürecinde ülkelerinden ayrılmadan ABD diploması alma fırsatı sunulduğunu duyurdu.

Aydın Üniversitesi, University of Arizona ile yapılan "küresel kampüs" anlaşması ile öğrencilere, Covid-19 salgını sürecinde ülkelerinden ayrılmadan ABD diploması alma fırsatı sunulduğunu duyurdu.

Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi ile ABD'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden Arizona Üniversitesi (University of Arizona) arasında bir "küresel kampüs" iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Buna göre, Arizona Üniversitesi'nin, COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye'de kalan öğrencileri, ülkeden ayrılmadan, Arizona Üniversitesi'nin İAÜ'de verilen online dersleri aracılığıyla ABD lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olabilecek.

Seyahat kısıtlamaları, akademik takvimlerdeki gecikmeler ve vize zorlukları öğrenci hareketliliği üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, Arizona Üniversitesi (ABD) İstanbul Aydın Üniversitesi (IAU) ile birlikte, Türkiye'deki öğrencilerine, IAU kampüsüne tam erişim ile tam ABD derecesi veya ABD transfer kredisi kazanmalarına izin vermek için esnek eğitim seçenekleri oluşturdu.

FARKLI ALTERNATİFLER

Arizona Üniversitesi Global Kampüs'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimleri için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilecekleri ifade edildi. Öğrenciler isterse, İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesinde verilecek online veya yüz yüze derslerle, Arizona Üniversitesi'ndeki lisans ve lisansüstü derecelerini tamamlayabilecekler. Ayrıca öğrenciler isterlerse, Arizona Üniversitesi veya ABD'deki herhangi başka bir üniversitede alabilecekleri hemen hemen tüm programlara İstanbul'daki derslerle başladıktan sonra, şartlar normalleştiğinde ABD'ye dönüp eğitimlerini tamamlayabilecekler.

"ANLAŞMA ÇOK ANLAMLI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Arizona Üniversitesi ile gerçekleştirilen söz konusu anlaşmayı son derece anlamlı bulduğunu belirterek, "Türkiye'nin eğitim hizmetleri ihracatında öncü bir eğitim kurumu olarak ABD'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Arizona Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu anlaşma, geleceğe yönelik stratejik bir iş birliğinin ötesinde, Türkiye'nin eğitim hizmetleri ihracatında önemli bir basamak atlamasına olanak sağlayacaktır. Arizona Üniversitesi ile uzun yıllardır devam eden kapsamlı işbirliklerimiz bu antlaşma ile çok daha gelişmiş ve güçlenmiştir. Pandemi sebebiyle ABD'ye gidemeyen Arizona Üniversitesi öğrencilerine bu dönemde destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Toplam 5 binden fazla uluslararası öğrencisi, şehrin merkezinde doğayla iç içe bir yerleşkede, yaklaşık 300 programla eğitim veren, güçlü teknolojik altyapısı, zengin akademik ve kültürel yapısı ile İAU olarak tüm imkanlarımızı bu öğrencilerimize açıyoruz" dedi.

"EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYABİLECEKLER"

Mevcut şartların fiziksel seyahati zorlaştırdığının altını çizen Arizona Üniversitesi Uluslararası Eğitim Dekanı Brent White, "Zaten COVID-19 süreci de gösterdi ki, gelişen teknoloji sayesinde artık bu tip uzun seyahatlere de orta vadede ihtiyaç kalmayacak. Öğrencilerimiz bulundukları yerden de eğitim alabilecekler. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi ile bunun ilk adımını atıyoruz. COVID-19 pandemisi nedeniyle ülkelerinden ayrılamayan öğrencilerimiz bu sayede Arizona Üniversitesi'ndeki eğitimlerini online dersler ile tamamlayabilecekler" dedi.

ARİZONA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Arizona Üniversitesi hakkında şu bilgilere yer verildi;

"Arizona Üniversitesi, ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde en üst düzeyde bir devlet araştırma üniversitesidir ve Carnegie Foundation Research 1 kurumu olarak sınıflandırılmıştır. U.S. News ve World Report tarafından 'En İyi 100 Küresel Üniversite' sıralamasında yer almaktadır. Arizona Üniversitesi, ABD'deki 62 önde gelen kamu ve özel araştırma üniversitelerden oluşan Amerikan Üniversiteleri Derneği üyesi olarak disiplinler arası burs ve girişimci ortaklıkların sınırlarını ilerletmesiyle biliniyor. Arizona Üniversitesi NASA ile yapılan her uzay misyonun bir parçası olmuş ve NASA araştırmaları için en çok destek alan dördüncü devlet üniversitesidir."

- İstanbul

Kaynak: DHA