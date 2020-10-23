Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak
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Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak

23.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:09

Türkiye, yeni Navtex yayınladı. Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Antalya İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 - 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX MESAJ FORMATI

Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.

B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.

B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.

B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.

TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak
Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak

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