Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
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Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilal Hamzaçebi - Haberler | Güncel

- Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketi Suyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdıİyiKalpler35 Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonrası hayırseverler tarafından yapılan bağışlar ile Afrika'da 3 adet su kuyusu açıldı.

- Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketi

Suyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı

NCAMENA-İyiKalpler35 Derneği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonrası hayırseverler tarafından yapılan bağışlar ile Afrika'da 3 adet su kuyusu açıldı.

Türkiye genelinde yardım faaliyetlerini sürdüren İyiKalpler35 Derneği yurt dışı faaliyetlerine başlangıç yaparak Afrika ülkesi Çad'da su kuyusu açtırdı. 300 hayırsever insanın yardımları ile açılan su kuyularından birisine 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için canını feda eden kahramanlardan Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verilirken diğer bir su kuyusuna İzmir Adliyesine yapılan terör saldırısında büyük bir katliamı önleyen kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Su kuyusunun açıldığı köylerde yaşayan çocuklara ayrıca oyuncak ve çeşitli hediyelerde dağıtıldı. Köylerinde açılan su kuyusunun başında toplanan çocuklar suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Su kuyusu projelerinin devamının olacağını ve suya kavuşan insanların mutluluklarına şahit olmanın eşsiz bir duygu olduğunu belirten dernek başkanı Ali İligen, "Türkiye genelinde faaliyetlerimiz devam ederken bir yandan da Çad'da su kuyusu projesi başlattık. 3 suyu kuyusu açtırdık. 2 su kuyumuzu kahraman şehitlerimizin adına açtık. Çocukların mutluluğuna şahit olmak çok farklı bir duygu. Projelerimiz devam edecek. Herkesin bu sevinçlere ortak olmasını temenni ediyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı
Türkiye'den Afrikaya uzanan iyilik hareketiSuyu gören Afrikalı çocukların sevinci duygulandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilal Hamzaçebi

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