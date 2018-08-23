Türkiye'den ABD'nin Rahip Brunson Teklifine Sert Yanıt: Kabul Edilemez

Reuters haber ajansına konuşan Kalın, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, Pastör Brunson ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Kalın, "ABD, Türk yargısının kararına saygı duymalı" dedi.

"HALKBANK'A YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mülakatta ayrıca ABD'de Halkbank'a yöneltilen suçlamaların temeli olmadığını ve bankayı zayıflatmaya yönelik olduğunu söyledi. İbrahim Kalın, "Bu suçlamalar da kabul edilemez" dedi.

"EKONOMİK SAVAŞTA HEDEF ALINDIĞIMIZIN KANITI"

Kalın ayrıca Bolton'ın sözlerinin Trump yönetiminin NATO müttefiki Türkiye'yi ekonomik bir savaşta hedef aldığının kanıtı olduğunu söyledi.

ABD'nin ticareti, gümrük tarifelerini ve yaptırımları küresel bir ticaret savaşı başlatmak için kullandığını belirten Kalın, "Türkiye, dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte kısıtlayıcı ve cezalandırıcı önlemlere karşı birlikte çalışacaktır" dedi.

"EKONOMİK SAVAŞ BAŞLATMA NİYETİMİZ YOK AMA SESSİZ DE KALMAYIZ"

Kalın, ABD'nin izlediği politikaların NATO'nun prensipleri ve değerleriyle de çeliştiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin ekonomik bir savaş başlatmaya niyeti yok ancak Türkiye sessiz de kalamaz" ifadelerini kullandı.

"ABD KENDİ ÜLKESİNDE YAPAMADIĞINI BAŞKA ÜLKEDEN TALEP EDEMEZ"

Rahip Brunson davası ile ilgili açıklama yapan Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Rahip Brunson davası da hukuki bir davadır. Şahıs hakkında devam eden bir yargı süreci vardır. ABD'nin yargı sürecini yok sayarak bir takım taleplerde bulunması elbette kabul edilemez. ABD kendi ülkesinde yapamadığını bir başka ülkeden talep edemez" dedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Reuters'a verdiği mülakatta, "Türk hükümeti Brunson'ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı" demişti.

"KATAR'IN VERDİĞİ SÖZÜN BİR FAYDASI OLMAYACAK"

Bolton'ın, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapma sözü ve Türkiye ile Katar merkez bankalarının karşılıklı swap anlaşması ile ilgili yorumu ise "Katarlıların verdikleri söz Türkiye'nin ekonomisini etkileme konusunda yetersiz. Bunun kesinlikle bir faydası olmayacak" olmuştu.