Türkiye'deki yabancı öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öğrenciler, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorisindeki 64 fotoğrafı tek tek inceledi.

Hacettepe Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapan Kırgızistanlı Aizhan Aitbaeva, "haber" kategorisinde seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Bu fotoğrafları çekebilmek için sert bir yapıya sahip olmak lazım. Bu fotoğraflar olayları çok iyi yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kategoride Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğrafını seçen Aitbaeva, dünyadaki en hassas grupların çocuklar ve yaşlılar olduğunu belirtti.

Aitbaeva, seçtiği fotoğrafa bakmakta zorlandığını ve kendisini çok etkilediğini söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelerek Hacettepe Üniversitesinde jeoloji mühendisliği okuyan Kazombo Usseni ise haber kategorisindeki fotoğrafların hepsini çok çarpıcı ve üzücü bulduğunu belirterek, seçmenin zor olduğunu vurguladı.

Oyunu Mohammed Hamoud tarafından Yemen'de çekilen "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğraftan yana kullanan Usseni, "Çocuklar bunu hak etmiyor." dedi.

Kırgız Aitbaeva, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın çektiği "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Kendisinin de geleneksel okçuluk yaptığını kaydeden Aitbaeva, bu fotoğrafın çekildiği müsabakayı canlı izlediğini ve Gazoz'un bu sevincine şahit olduğunu söyledi.

Aitbaeva, bu sporun çok odak, disiplin ve süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu fotoğraf hem gelenek hem gurur açısından çok önemli." dedi.

Usseni de spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğraf hakkında duygularını dile getiren Usseni, "İmkanları yok diye bahane üretmiyorlar. Sahip oldukları imkanlarla ellerinden gelenlerin en iyisini yapıp hayallerinden vazgeçmiyorlar. Yapmak isteyen yapar." dedi.

Aitbaeva, "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını seçti.

Bu fotoğrafa ilk baktığında mutlu bir fotoğraf gördüğünü ancak dikkatlice bakıp açıklamasını okuyunca üzücü olduğunu fark ettiğini kaydeden Aitbaeva, çok duygulandığını ifade etti.

Aitbaeva, aynı anda iki duyguyu bir arada yaşadığını belirterek, fotoğrafın şehitlerin unutulmadığını gösterdiğini söyledi.

Usseni de yaşam kategorisinde İsmail Kaplan tarafından Kars'ta çekilen "Mutluluk gözyaşları" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Jeoloji mühendisliği öğrencisi Usseni, fotoğrafın kendisi için "küçücük şeylerin bile insanı mutlu edebileceğini" ifade ettiğini dile getirdi.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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