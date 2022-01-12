Türkiye'deki işletmeler CRM yazılımlarında sınıfta kaldı

Dünya markaları metaverse'de mağaza açmaya başlamışken, Türkiye'de işletmelerde CRM yazılımı kullanımı bile henüz yeterince olgunlaşmadı. Dijitalleşme çağında işletmeler için müşteri memnuniyetinin artırılmasının stratejik hedeflere ulaşılmasında itici bir güç oluşturduğunu belirten Planports CRM Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Okan Yaylagül, " Türkiye'deki işletmeler CRM yazılımını halen bir masraf kalemi olarak değerlendiriyor. Oysa tüm dünyada CRM yazılımları iş hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görülüyor. Yapılan araştırmalara göre CRM için harcanan her 1 Dolar, işletmelere 8,71 dolar kazandırıyor" dedi.

Türkiye'deki işletmeler, dijitalleşme sürecinde stratejik hedeflere ulaşmalarının yol haritasını sunan CRM yazılımlarında sınıfta kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2021'e göre, Türkiye'deki işletmelerde CRM kullanım oranı yüzde 10,6 seviyesinde seyrediyor. 10-49 çalışanı olan işletmelerde bu oran yüzde 9,3'e geriliyor. 50-249 çalışanı olan işletmelerde ise yalnızca yüzde 14,7 seviyesine ulaşabiliyor. Amerika'da ise bu oran yüzde 90'ların üzerinde seyrediyor .

DURUM VE REKABET ANALİZİ AVANTAJI

CRM yazılımlarının işletmelere durum ve rekabet analizi avantajı sunduğunu ve Türkiye'de CRM yazılımlarına ilişkin zihniyetin değişmesi gerektiğini söyleyen Okan Yaylagül, "Dünya çapındaki işletmeler iş planı, süreç yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimini dijitalleştirerek rekabet gücü kazanabiliyor. Böylece finansal disiplin elde edebiliyorlar. Türkiye'de ise işletmeler kuruldukları andan itibaren para kazanmaya odaklanıyor. Türkiye'de 10 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde internet sitesi sahipliği oranı yalnızca yüzde 49,4. Metaverse'ü konuştuğumuz bir dönemde işletmelerin yarısından fazlasının dijital bir kimliği bile bulunmuyor" dedi.

SATIŞLARINI YÜZDE 200 ARTIRABİLİYORLAR

CRM yazılımlarının müşteri sadakati sağlamanın en kolay ve etkili yolu olduğuna değinen Yaylagül, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Dijitalleşmenin yarattığı rekabet ortamında müşteri memnuniyetine odaklanmayan işletmelerin uzun vadede varlığını sürdürmesi çok zor. İşletmeler, CRM programları aracılığıyla elde ettikleri veriyle müşteri memnuniyetini akıllıca yönetebiliyor. Satışlarını anlık takip ederek hedeflerine en kestirme yoldan ulaştıran gerçekçi stratejiler belirleyebiliyorlar. Bu durum satış rakamlarına artı olarak yansıyor. Araştırmalar, CRM programı kullanan işletmelerin satışlarında yüzde 40'tan yüzde 200'e kadar oldukça geniş bir skalada artış elde ettiğini gösteriyor."

CRM KULLANIMINA YÖNELİK FARKINDALIK YARATACAK

CRM+ olarak tanımladıkları yeni nesil CRM programı ile işletmelere müşteri ilişkileri yönetiminin yanı sıra teklif yönetimi, süreç yönetimi, ön muhasebe ve sipariş yönetimi gibi ek özellikler de sunduklarını kaydeden Okan Yaylagül, "Planports olarak, kullanıcı dostu arayüzümüz ve gelişmiş yazılım altyapımızla dünyanın en hızlı, kullanımı kolay ve etkili CRM yazılımı olduğumuz konusunda iddialıyız. Tüm sektörlerin kullanımına uygun olarak geliştirdiğimiz yazılımımızı sürekli güncelliyoruz. CRM yazılımı kullanmaya yönelik farkındalık yaratmak için 14 gün ücretsiz deneme hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.

Yazılım tercihi yapma aşamasında olan firmalar için de tavsiyelerde bulunan Yaylagül,"Bazı yazılım firmaları örneğin muhasebe yazılımı konusunda uzmanken, bazıları da üretim konusunda uzman olabilir. Eğer bir firma, CRM yazılımı satın almak istiyorsa, mutlaka CRM alanında uzmanlaşmış firmaların yazılımlarını tercih etmeli. Sadece ucuz olduğu için herhangi bir CRM yazılımı kullanıp memnun kalmayarak bizi arayan firma sayısı bir hayli fazla" ifadelerini kullandı.