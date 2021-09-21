Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi - Haberler
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Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Genel

Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi Sultangazi Belediyesi, "Göç Sanatçılarıyla Buluşma" programında Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılara vapurla boğaz turu düzenledi.

Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, "Göç Sanatçılarıyla Buluşma" programında Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılara vapurla boğaz turu düzenledi. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını izleyen göçmen sanatçılar, hoşça vakit geçirdi.

Sultangazi Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Birliği tarafından organize edilen farklı kültürlerden gelen sanatçılarla "Göç Sanatçılarıyla Buluşma" programı düzenlendi. Boğaz turu eşliğinde bir araya gelen sanatçılar boğazın tadını çıkardı. Tek tek konuşma yapan sanatçılar yaşadıkları sıkıntılardan ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ardından sanatçılar enstrüman çalarak gelen misafirleri eğlendirdi. Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun göç sanatçılarıyla yakından ilgilenerek göç sorununun Dünya'nın bir sorunu olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye kattıkları değerlerden bahsettiler"

50'ye yakın göç sanatçılarıyla bir araya geldiklerini anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "50'ye yakın Türkiye'de yaşayan vatandaşlarla beraberiz. Sanat alanında, Şiir alanında, yazarlık konusunda, Heykeltraşlık konusunda kendini geliştirmiş ve hatta ülkeye katkı sağlayan geldikleri ülkede de değer üreten insanlarla bir aradayız. Birçok ülkeye beyin göçünden bahsediyoruz. Beyin göçü aslında bugün bir araya geldiğimiz insanlar. Biz bugün Türkiye'nin yazarlarıyla ve sanatçılarıyla Birçok coğrafyadan gelen insanları bir araya getirmek için buradayız. Bir tekne gezisi yapıyoruz. Burada kendilerini anlatacaklar. Türkiye'de ne çalışmalar yaptıklarını ve neler ürettiklerini ayrıca hangi köşe yazarı hangi gazetede yayın yapıyor ve hangi dergi de yazı yazıyor. Türkiye'ye kattıkları değerlerden bahsedecekler. Belki de Türkiye'de karşılaşmış oldukları sıkıntılardan bahsedecekler. Biz Sultangazi Belediyesi olarak şunu yapmak istedik. Bu göç meselesi Dünya'nın bir sorunu. Bu sorunu daha doğru alanlara yönlendirdiğimiz de bir sorun olarak değil bir güç ve kazanç olarak bunu ülkeler bu durumu kullanabilir. Onların da katma değer olarak ülkeye kattıklarını kendi ülkelerinde vatandaşlarına sunabilirler. Bu çerçeve içerisinde göç sanatçılarıyla bir aradayız" ifadelerinde bulundu.

(SS- MB-ZA-

Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi

Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi

Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi

Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar Boğaz turunda bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Son Dakika Haberleri
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