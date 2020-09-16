Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı
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Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı

Son Dakika! Türkiye'de koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulama, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. O anlara ait tarihi görüntüler ortaya çıktı.

16.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:02

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugün sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anlara ait görüntüler paylaşıldı.

ETKİLERİ TAKİP EDİLECEK

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün gönüllülere uygulandı. Bir hafta 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak. Ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek. Bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak. Bunun için öngörülen süre bir hafta 10 gün kadar.

İKİNCİ KEZ AŞI OLACAKLAR

Ardından 13 bin kişilik ikinci grup aşılamasına geçilecek. Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunan insanlar olacak. Burada da kalmayacak, aşı olanlara daha önce koluna verilenin aynısından bir kez daha yapılacak.

KORUMA SAĞLARSA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Türkiye'de toplanan sonuçlar diğer ülkelerdeki sonuçlarla birleştirilip Dünya Sağlık Örgütü ile aşı uygulaması yapılan ülkelerin sağlık otoritelerine teslim edilecek. Eğer koruma sağlarsa bu kez seri üretime geçilip, bütün ülkenin aşılanmasına başlanacak. Bunun ne kadar zaman alacağı ise henüz bilinmiyor. Dünyadaki bütün sonuçların alınıp, ruhsatlama aşamasına geçildikten sonra tam tarih verilebileceği tahmin ediliyor.

İşte koronavirüs aşısında Türkiye'deki ilk gönüllü uygulamasından kareler:

Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı
Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı
Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı
Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı
Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
MUZO: 1, 5 milyarlık Çin denemek için kimseyi bulamamış da Türkiye de mi deniyor. Kobay olarak resmen bizi kullanıyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DELİMİNE: lütfen geç bile kaldınız . . . . . . zaten corona virüs insanlara tedavisi zor tahribatlar bırakacak aynı şekilde kullanılan ilaçlarda tahribat bırakacak en azından bu aşı ile belki herşeyin önüne geçebileceğiz yan etkisi ne olursa olsun hastalık kadar tahribat bırakacağını zannetmiyorum
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PHOTOGRAPHER: en alttakiler Çinli mi yoksa Türk mü?
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500
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