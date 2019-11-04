04.11.2019 19:07

Türkiye'de survivor hayatı yaşayan gezginin hayali Amazonlara gitmek

ERZİNCAN - Erzincanlı genç adam İstanbul'da oyunculuk hayatından vazgeçip kendisini doğaya bırakıp hayallerinin peşinden koşarak 81 şehir gezdi. Gittiği her yerde survivor hayatı yaşayan Aydın Budak (30), hayallerinin arasında Amazonlara gitmek olduğunu söyledi.

10 yıl önce oyunculuk hayatından vazgeçen Aydın Budak, hayallerini ertelememek için kendisini doğaya bıraktı. 2 yıl önce ilk rotası İstanbul olan Budak, yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ederek 81 ili gezdi. Son durağı memleketi Erzincan olan gezgin, gittiği yerlerde çadır kurmak yerine kendi el hünerlerini sergileyerek yaptığı barınaklarda survivor hayatı yaşadı. Ormanda yaşadığı zamanlarda doğaya yararlı olabilmek için yaralı hayvanları ve ağaçları tedavi eden Budak, en büyük hayalinin tropik bir adada hayatta kalma mücadelesini anlatan "Survivor" yarışmasına katılmak olduğunu söyledi. Instagram'da 119 binin üzerinde takipçisi bulunan Budak, gittiği şehirlerde yaşadığı anları "guidanceofthewild" adlı sosyal medya hesabından takipçilerine yansıtıyor. Hedeflediği 81 ili gezen "guidanceofthewild" Aydın Budak'ın şimdiki hayali ise, Amazonlarda yaşayan yerli kabilelerle birlikte yaşayıp onların hayatlarını anlatan bir kitap yazmak.

"Kendi imkanlarımla barınak yaptım"

81 ili otostopla gezdiğini ifade eden Aydın Budak, "Yola İstanbul'dan çıktım bugün de Erzincan'dayım. 81 ili otostopla gezdim. Kendi imkanlarım dahilinde barınak yaparak çoğu yerde ormanlık alanda kaldım. Yaralı hayvan ve ağaçları tedavi ediyorum. Amacım insanları daha çok doğaya çekmek ve bilgilendirmek onlara bazı şeyleri göstermek istiyorum. Çünkü günümüzde artık telefon bilgisayar olduğu için çocuklar doğaya çıkamıyor. Bunları kendi çabamla insanlar gösterip daha güzel şeyler yapmalarını hatta doğaya beraber bir şeyler yapabilmek için mücadele ediyorum" dedi.

"En büyük hayalim survivor yarışmasına katılmak"

Doğada survivor hayatı yaşadığını belirten Budak, "Doğadaki yalnız adam benim için doğru bir seçim çünkü gerçekten survivor hayatı yaşıyorum. Bazı yerlerde çadır kurmadan yıkılmış ağaçları toplayarak bağlama ip yöntemi ile barınak yapıp günümü orada geçiriyorum. Bazen bir tentenin altında kalıyoruz. Yemeklerimizi yapıyoruz. Yani bunlar inanılmaz güzel şeyler yaşıyorum. Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmeye çıktım. 81 ili bitirdim. Önümde büyük hedefler var. Özellikle Amazon ormanlarına gidip oradaki yerel kabilelerle bir şeyler yapmak istiyorum. Onların hayatını fotoğraflayıp görüntüleyip güzel bir kitap yazmak istiyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan yola çıkan Aydın Budak'ın 2 yıl sonra son durağı memleketi Erzincan oldu. Budak, 81 ili bitirmenin gururu ile Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA