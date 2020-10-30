Türkiye'de son yıllarda meydana gelen 7.0 ve üzeri büyüklükteki depremler listesi! Türkiye'de büyük depremler nerede oldu?

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde son 80 yılda 7.0 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşandı. Peki 7 ve üzeri depremler nerede oldu? Merkez üssü hangi il ve ilçede deprem yaşandı? Tüm deprem şiddetleri ve deprem olan yerler neresi?