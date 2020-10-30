Türkiye'de son yıllarda meydana gelen 7.0 ve üzeri büyüklükteki depremler listesi! Türkiye'de büyük depremler nerede oldu?
30.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:52
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde son 80 yılda 7.0 ve üzeri büyüklüğünde 8 deprem yaşandı. Peki 7 ve üzeri depremler nerede oldu? Merkez üssü hangi il ve ilçede deprem yaşandı? Tüm deprem şiddetleri ve deprem olan yerler neresi?
Son dakika İzmir, Ege Denizi'nde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ülkemizde yaşanan büyük depremler ve merkez üsleri nelerdir araştırılmaya başlandı . Peki Türkiye'de son yıllardaki en büyük depremler neresi?
TÜRKİYE'DE SON 80 YILDA MEYDANA GELEN DEPREMLER VE MERKEZ ÜSLERİ
Yıl, Merkez üssü ve Deprem şiddeti şeklinde son 80 yılda ülkemizde yaşanan en büyük depremlere aşağıdan ulaşabilirsiniz:
1939 : Erzincan : 7,8
1942 : Niksar-Erbaa : 7,0
1943 : Tosya-Ladik : 7,2
1944 : Bolu-Gerede : 7,2
1949 : Karlıova : 6,7
1951 : Kurşunlu : 6,9
1957 : Abant : 7,1
1966 : Varto : 6,9
1967 : Mudurnu : 7,1
1992 : Erzincan : 6,7
1999 : İzmit : 7,6
1999 : Düzce : 7,2
2011 : Van : 7,2