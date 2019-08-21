21.08.2019 09:50

Türkiye'de sadece 60 kişide bulunan 'Kedi Miyavlaması' hastası minik Zeynep yürümeye başladı

'Yürüyemez' denilen minik kız ilk adımlarını attı

Kedi miyavlaması hastası Zeynep azmederek başardı

4 yıl süren tedavi meyvesini verdi

Türkiye genelinde 60 kişide bulunan hastalığa karşı ilk adımını attı

Cri Du Chat hastası Zeynep'in babası Fatih Karaca;

"Yürüyebildiğini görmek bizi çok mutlu ediyor"

Fizyomer Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir;

"Hidroterapi yürümeyi kolaylaştırıyor"

"Zeynep'in yürüyebilmesi için 4 yıldır uğraşıyoruz"

ESKİŞEHİR - Türkiye genelinde yaklaşık 60 kişide bulunan genetik kedi miyavlaması olarak da bilinen Cri Du Chat hastası olan 8 yaşındaki Zeynep Karaca, yürüyemez denilmesine rağmen ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir'de 8 yaşındaki Zeynep, çok nadir bir hastalık olan ve halk arasında kedi miyavlaması olarak da bilinen Cri Du Chat hastalığı ile dünyaya geldi. Seneler boyunca onlarca ameliyat ve tedavi yöntemine rağmen oturmakta, dik durmakta ve yürümekte zorlanan Zeynep Karaca'ya umut Fizyomer'de bulundu. 4 yıl süren tedavinin ardından Zeynep, tedavinin yanı sıra hidroterapi yönteminin de karşılığını aldıktan sonra en sonunda bağımsız olarak oturmaya ve yürümeye başladı. Küçük Zeynep'in azmini ve ilk adımı kutlamak için bir araya gelen Zeynep'in doktorları ve ailesi ise pasta keserek mutluluğu birlikte yaşadı.

Zeynep Karaca ve ailesi Fizyomer'de bu ilk adımın mutluluğunu yaşadı

Bu mutluluk, bir pasta kesimi yapılarak Fizyomer ailesi olarak kutlandı.8 yaşında olan Zeynep Karaca bu hastalıkla uzun yıllar boyunca yürüyememiş ve birçok hareketi gerçekleştirememiştir. Karaca'nın tanısı 2 yaşındayken konularak tedavi sürecine başlanmıştır. 4 yıldır tedavi görmekte olduğu Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde son 1 yıldır bağımsız olarak oturmaya ve son olarak da geçtiğimiz günlerde bağımsız yürümeye başlamıştır.

Zeynep bağımsız yürümeye başladı

Zeynep'in bağımsız olarak yürümeye başladığını belirten Fatih Karaca,"Zeynep şu an 8 yaşında, 4 yıldır Fizyomer'e geldik. Fizyomer'e geldiğimizden beri Zeynep azmiyle oldukça yol kat etmiştir. Şu an Zeynep yürümeye başladı. Bu yürüyüşlerinin daha da düzeleceğine inanıyorum. Bize bu hastalıkla mücadelemizde destek veren Türkan Tünerir ve ekibine teşekkür ediyoruz"ifadelerini kullandı.

Başarı bir ekip işidir

"Zeynep'in ilk adımı atmasından tüm ekip olarak mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullanan Fizyomer Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, "Zeynep merkezimize ilk geldiğinde yürüyememekteydi. Dünyada 50 bin bireyde bir görülen kedi miyavlaması sendromu dediğimiz bir vakaya rastlanılarak gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmıştır. Bu hastalarda, uyku problemleri, gevşek kaslar, beslenme problemleri, reflü, salya akması, kabızlık, yuvarlak yüz, şaşılık gibi durumlar görülmektedir. Zeynep, ailesi ve Fizyomer ekibi ile birlikte sabırla gösterilen bu uğraşlar sonucunda istediğimiz başarıyı elde ettik. Zeynep'in toplumda sağlıklı bir birey olarak yaşayabilmesi için tüm çabalarımızı gösteriyoruz" dedi.

Hidroterapi yürümeyi kolaylaştırıyor

Hidroterapi'nin tedavi sürecini hızlandırdığına değinen Tünerir, "Hidroterapi yöntemi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğinin kullanılarak yapılmasıyla, Cri du chat sendromu olan Zeynep'in yürümesi daha kolay sağlanmıştır"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA