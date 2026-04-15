Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayarak, ABD’nin İran’a büyük zarar verdiğini ve isterse altyapıyı tamamen yok edebileceğini söyledi ancak gerilimi artırmak istemediklerini belirtti. Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştiren Trump, Çin’in İran’a silah verdiği iddialarını da Xi Jinping’in reddettiğini aktardı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi. İran’a yönelik askeri kapasiteye dikkat çeken Trump, buna rağmen gerilimi artırmak istemediklerini ifade etti.

“HER ŞEYLERİ YOK EDİLDİ”

Trump, ABD güçlerinin İran’a ciddi zarar verdiğini savunarak, “Her şeyleri yok edildi. Hava kuvvetleri yok, radarları yok” dedi. İran’daki mevcut yönetimi “yeni bir rejim” ve “öncekilere kıyasla daha makul” olarak tanımlayan Trump, çatışmanın sonucunun ise belirsizliğini koruduğunu belirtti.

“İSTERSEK ALTYAPILARINI YOK EDERİZ”

ABD’nin İran’ın altyapısını hedef alabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Trump, “Bir saat içinde tüm köprülerini, tüm enerji santrallerini yok edebiliriz ama bunu yapmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“NÜKLEER SİLAH OLURSA DÜNYA YOK OLUR”

İran’ın nükleer silah edinmesinin küresel bir felakete yol açacağını söyleyen Trump, “Bunu yapamazsınız. İran’a nükleer silah veremezsiniz. Dünya yok olur” dedi. Sürecin kısa sürede çözülebileceğini de dile getirdi.

OBAMA DÖNEMİ ANLAŞMASINA ELEŞTİRİ

Trump, Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı “tarihin en kötü anlaşması” olarak nitelendirerek, bu anlaşmayı kendisinin sonlandırdığını hatırlattı. ABD’nin askeri müdahalelerinin İran’ın nükleer programını geciktirdiğini savundu.

ÇİN İDDİALARINA YANIT: “SİLAH VERMİYORUZ”

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye de değindi. Çin’in İran’a silah sağladığı iddiaları üzerine Şi’ye mektup yazdığını belirten Trump, “Bunu yapmadığını söyledi” ifadelerini kullandı. Bu konunun iki ülke arasındaki genel ilişkileri etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

