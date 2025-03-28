Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların sayısı! 2025 Ramazan ayında oruç tutanların oranı kaç?

Her yıl farklı araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları, Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların sayısı ve oranlarını ortaya koyuyor.Peki, son araştırmalara göre Türkiye'de Ramazan ayında oruç tutanların oranı ne kadar? Hangi yaş grupları daha fazla oruç tutuyor? Kadınlar mı, erkekler mi daha fazla oruç ibadetini yerine getiriyor? İşte güncel veriler ışığında detaylı yanıtlar…

RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTANLARIN ORANI KAÇ?

2025 yılında OPTİMAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Nabzı" başlıklı ankete göre, Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı %57,8 olarak ölçüldü. Katılımcıların %17,6'sı ise Ramazan'ın belirli günlerinde oruç tuttuğunu belirtti. %11,6'lık bir kesim ise Ramazan dışında da oruç tuttuğunu ifade etti.

Bir diğer kapsamlı araştırma, Ankara Enstitüsü ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 2022 yılında yapıldı. Bu çalışmada, Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı %66,5 olarak belirlendi. Ayrıca araştırma, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla oruç tuttuğunu, eğitim seviyesi yükseldikçe oruç tutma oranının azaldığını ortaya koydu.

Ipsos Araştırma'nın 2024 yılında yaptığı çalışmada ise, Türkiye'de Ramazan ayında oruç tutanların oranı %79 olarak açıklandı. Aynı araştırmada, Ramazan'ın tamamında oruç tutanların oranı %67, bazı günlerde tutanların oranı %12, yalnızca Kadir Gecesi oruç tutanların oranı %2 ve hiç oruç tutmayanların oranı %19 olarak kaydedildi.

2018 yılında KONDA tarafından yapılan araştırmaya göre ise, kadınların %52'si, erkeklerin ise %43'ü düzenli olarak oruç tuttuğunu belirtti. Bu veriler, cinsiyet ve yaş gibi demografik faktörlerin oruç tutma alışkanlıkları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.