Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar Açıklaması
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Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar Açıklaması

Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar Açıklaması
30.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:58

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de yapılan ilk "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 56 yaşındaki öğretmen Abidin Aybar, "Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de yapılan ilk "immün plazma" nakli ile Kovid-19'u yenen 56 yaşındaki öğretmen Abidin Aybar, "Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar. Sosyal mesafe alanlarını korusunlar. Hayat her şeyden daha önemli." dedi.

Yeni tip koronavirüs karşı Turgut Özal Tıp Merkezinde yoğun bakımdan servise alınan öğretmen Aybar, gazetecilere açıklama yaptı.

Aybar, hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Durumum çok iyi, uygulanan farklı yöntemle bugün hayattayım ve öyle olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreci de inşallah daha kısa sürede atlatabiliriz." dedi.

Hastaneye yatmadan önceki süreci anlatan Aybar, "Birkaç tane sağlık ocağını gezdikten sonra buraya gelmeye gerek gördük. Burada tedavi sürecini hastanemize devrettik. Ondan sonraki gelişmeler hastanemizin eseri." diye konuştu.

Öğrenci ve arkadaşlarını özlediğini dile getiren Aybar, "Öğrenci ve arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için çok üzgünüm. Onların hepsine selam söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Aybar, Kovid-19 karşı alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğinin altını çizerek, "Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar. Sosyal mesafe alanlarını korusunlar. Hayat her şeyden daha önemli." şeklinde konuştu.

"Şikayetleri belirgin anlamda düzeldi"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç ise Aybar'ın yaklaşık bir ay önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yapılan tetkiklerde pozitif çıktı. Sonra yoğun bakım süreci oldu, solunum cihazına bağlandı. O dönemde plazma tedavisi uyguladık. Dünya Sağlık Örgütü plazma tedavisini umut vadeden tedavi yöntemleri arasında kabul ediyor. Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda uygun tedaviyle hastamız zahmetli yoğun bakım sürecinden sonra şimdi gayet iyi. Biraz oksijen ihtiyacı var ama şikayetleri belirgin anlamda düzeldi. Taburcu işlemi çok net değil ama birkaç güne belki. Taburcu konusunda şu an net bir şey söyleyemeyiz, toparlansın. Daha önce hastalığı geçirenler plazma bağışında bulunabilirler."

Enfeksiyon hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özden ise herkesin sosyal izolasyon kurallarına uyması gerektiğini aktararak, el hijyeni ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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