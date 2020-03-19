Türkiye'de Koronavirüs Testi Yapan Hastaneler Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronvirüs salgını COVID-19, Türkiye'de de kendisini iyiden iyiye göstermeye başlamıştı. Devlet kuru

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronvirüs salgını COVID-19, Türkiye'de de kendisini iyiden iyiye göstermeye başlamıştı. Devlet kurumlarının aldığı tedbirler ile salgın yavaşlatılmaya çalışılırken, hastanelere büyük iş düşmeye başlamıştı. Peki, kötü durumda koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? İşte Türkiye'de koronavirüs testi yapan hastaneler listesi:

Çin'in Wuhan kentinde kendini gösteren ve oradan dünyanın tüm ülkelerine yayılan koronavirüs COVID-19, iki aydır gündemin ana maddesini teşkil ediyordu. Henüz insanların virüse karşı bağışıklıklarının bulunmayışı ve virüsü engelleyecek ilacın henüz keşfedilmemesi, durumun vehametini artırmıştı. Özellikle yaşlılar üzerinde ağır hasar bırakan ya da ölümlerine yol açan virüs, son yıllarda karşımıza çıkan en büyük pandemi olarak daha şimdiden adını kitaplara yazdırmıştı.

Bugün itibarıyla 200 binden fazla kişinin yakalandığı ve yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne yıl açan COVID-19 için Türkiye sıkı önlemler almıştı. Ocak ayının ortalarından bu yana virüs konusunda tedbirler alan Türkiye, ülkenin birçok noktasına karantina hastaneleri açmıştı. 19 Mart itibarıyla TBMM'de konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hızlı tanı kiti geliştirdiğini ve tanı laboratuvarlarının sayısını artırmak için uğraştığını dile getirmişti. Halihazırda Türkiye test yapabilen hastanelerin listesi ise merak edilen konular arasındaydı. Hemen aşağıdaki liste bu hastaneleri görmeniz mümkün.

Koronavirüs testi yapan hastaneler

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi