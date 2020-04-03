Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haberler
Fahrettin Koca, Zonguldak, Türkiye, Güncel

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan 4 yeni tedbiri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak. 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.

03.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:57
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının ise 2 bin 786 artarak 21 bin 921'e yükseldiğini ifade etti. İyileşen hasta sayısı ise 69 artarak 484'e yükseldi. Ancak vaka sayısındaki artışın her geçen gün artması hükümeti, salgını önlemek amacıyla bir takım yeni önlemler almak zorunda bıraktı.

4 YENİ TEDBİR ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan 4 yeni tedbiri açıkladı. Erdoğan, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldiğini ve 31 şehre giriş çıkışın yasaklandığını açıkladı. Erdoğan ayrıca önemli bir kuralın daha geldiğini açıkladı. Sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır" dedi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler şu şekilde:

-30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.

-Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

-Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

-En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı

Haberin Videosu:

Tüm Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı

İlgili Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına...
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
'Nano teknoloji' diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek...
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Guido Senia Levent Dörter Chloe Loughnan
Spor Neymar Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 21:11:54. #1.15#
title