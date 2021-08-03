Türkiye'de kaç tane termik santral var? Tüm termik santrallerin isimleri!
Son dakika gelen habere göre Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçedeki yangınların ilk defa termik santrallerle yüz yüze geldiğini belirterek, durumu korku içerisinde takip ettiklerini söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Türkiye'de kaç tane termik santral var? Hangi ilçelerde termik santral bulunur merak etti. Detaylar haberimizde...
Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Ülkemizde birçok şehirde termik santral bulunmaktadır. Peki, hangi şehirlerde termik santral var? Hangi ilçelerde termik santral bulunuyor? Türkiye'de kaç tane termik santral var? Tüm termik santrallerin isimleri!
TERMİK SANTRAL NEDİR?
Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE TERMİK SANTRAL VAR?
Ülkemizde kömür yakan toplamda 55 termik santral bulunuyor.
Bu termik santrallerin isimleri şu şekilde:
- 18 Mart Çan Termik Santrali
- Adapazarı Şeker Fabrikası Elektrik Santrali
- Afyon Şeker Fabrikası Termik Santrali
- Afşin-Elbistan A Termik Santrali
- Afşin-Elbistan B Termik Santrali
- Aksa Göynuk TES
- Alkim Afyon
- Alkim Alkali Kimya A.Ş. Bolluk Tesisi
- Amasya Şeker Fabrikası Termik Santrali
- Atlas Termik Santrali
- Aynes Süt Fabrikası Kojenerasyon Tesisi
- Bandırma Boraks
- Bekirli Termik Santrali
- Beypazarı ETİ-SODA Kojenerasyon Santralı
- Cenal Termik Enerji Santralı
- Göknur A.Ş. TES
- Kahramanmaraş Kağıt San.
- Kangal Termik Santrali
- Kardemir Termik Santrali
- Kemerköy Termik Santrali
- Kipaş Kağıt San. İşl. A.Ş.
- Kütahya Şeker Fabrikası Termik Santrali
- Küçüker Termik Kojen. Tesisi
- Lüleburgaz Kojenerasyon Enerji Santrali
- MMP Termik Kojenerasyon
- Med-mar Sağlık
- Orhaneli Termik Santrali
- Petlas Otoprodüktör Tesisi
- Polat-1 Termik Santrali
- Seka Balıkesir İşletmesi Termik Santrali
- Seydişehir Santrali
- Seyitömer Termik Santrali
- Soma A Termik Santrali
- Soma Kolin Termik Santrali
- Soma Termik Santrali
- Susurluk Şeker Fabrikası Termik Santrali
- Tufanbeyli Termik Santrali
- Tunçbilek termik santrali
- Yatağan Termik Santrali
- Yeniköy Termik Santrali
- Yozgat Şeker Fabrikaları Termik Santrali
- ZETES 2 Termik Santrali
- ZETES 3
- Zonguldak Eren Termik Santral 1
- Çan-2 Termik Santrali
- Çatalağzı Termik Santrali
- Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri Kojenerasyon Projesi
- Çayırhan Termik Santrali
- Çolakoğlu-2 Termik Santrali
- Çumra
- Çumra Termik Santrali
- İsken Sugözü Termik Santrali
- İzdemir Termik Santrali
- İçdaş Çelik Enerji
- Şırnak Silopi termik santrali