Türkiye'de kaç tane termik santral var? Tüm termik santrallerin isimleri!

Son dakika gelen habere göre Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçedeki yangınların ilk defa termik santrallerle yüz yüze geldiğini belirterek, durumu korku içerisinde takip ettiklerini söyledi. Bunun ardından vatandaşlar Türkiye'de kaç tane termik santral var? Hangi ilçelerde termik santral bulunur merak etti. Detaylar haberimizde...

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Ülkemizde birçok şehirde termik santral bulunmaktadır. Peki, hangi şehirlerde termik santral var? Hangi ilçelerde termik santral bulunuyor? Türkiye'de kaç tane termik santral var? Tüm termik santrallerin isimleri!

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer. Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır. İnsan üretimi CO2 emisyonunun büyük kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santralların çıktılarını azaltma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE TERMİK SANTRAL VAR?

Ülkemizde kömür yakan toplamda 55 termik santral bulunuyor.

Bu termik santrallerin isimleri şu şekilde: