Türkiye'de ilk kez online üzerinden genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
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Türkiye'de ilk kez online üzerinden genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye'de ilk kez online üzerinden genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye'de ilk kez online üzerinden dijital ortamda Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye'de ilk kez online üzerinden dijital ortamda Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurul 365 oda ve borsanın çevrimiçi Genel Kurul Sistemine bağlanması ile gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'deki TOBB Delegelerinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul'a Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Üyelerimiz ve TOBB Delegeleri Ertan Taşlı, Erdoğan Bıyık, Hasan Arslan, Hikmet Mutlu ve Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci katılım sağladı.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle çevrim içi gerçekleşen Genel Kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmaları, TOBB 2019 ve 2020 faaliyetleri gösterimi, Yönetim Kurulu ve Komisyon raporlarının sunularak oylanması ile devam ederken, dilek ve önerilen gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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