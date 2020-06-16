Türkiye'de İkinci Dalga Olacak mı? İşte Açıklama
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Türkiye'de İkinci Dalga Olacak mı? İşte Açıklama

Ülkemizde kaldırılan bazı yasaklar ile birlikte yeni tip koronavirüs ile ilgili vaka sayılarında tekrar, endişe verici bir şekilde, artış eğilimi görmeye başladık.

Türkiye'de İkinci Dalga Olacak mı? İşte Açıklama
16.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:10

Ülkemizde kaldırılan bazı yasaklar ile birlikte yeni tip koronavirüs ile ilgili vaka sayılarında tekrar, endişe verici bir şekilde, artış eğilimi görmeye başladık. Peki Türkiye'de ikinci dalga riski bulunuyor mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan merak edilen bu soru hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Türkiye'de İkinci Dalga mı Başladı?

Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamalar sırasında normalleşme sürecinin ikinci haftasında yaşanan vaka artışına dikkat çekerek bazı önemli detaylara değindi.

"Salgını kontrol altına almıştı. Sağlık personelimiz, hastanelerimiz çok iyi çalışıyordu, işler yolundaydı. Vaka sayılarımız azalmıştı, ölümlerimiz azalmıştı ve yeni normal döneme geçiş kriterlerini sağlamıştık. Ancak toplum olarak şunu yapmalıydık; 'bu, yeni bir normal dönem, eski dönem değil, eskisi gibi olmayacağız, üç tane kuralımız var' demeliydik."

Yaşanan artışın bazı illerde daha yüksek oranlarda olduğuna dikkat çeken Özkan, taziye ziyaretleri ve nişanlar gibi aktivitelerin riskli olduğunu ve mümkün mertebe uzak durulması gerektiğini belirtti. Bu süreçten korkmamamız gerektiğini söyleyen Özkan, evde kalmanın, maske takmanın ve mesafeye uymanın kritik seviyede önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca ilerlemelere ve gelişmelere bağlı olarak kaldırılan bazı yasakların tekrar geri dönebileceği de vurgulandı. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce salgında ikinci bir dalga riski ile karşı karşıya mıyız? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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