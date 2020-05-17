Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
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Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl ülkenin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Genç nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 2 milyon 307 bin 379 kişi ile ilk sırada yer alırken Tunceli, 12 bin 279 kişi ile son sırada yer aldı.

Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
17.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:09

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülkenin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu sayı toplam nüfusun yüzde 15,6'sına karşılık gelirken, genç nüfusun 6 milyon 647 bin 265'ini erkekler, 6 milyon 308 bin 407'sini ise kadınlar oluşturdu.

EN FAZLA İSTANBUL'DA, EN AZ TUNCELİ'DE

Genç nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 2 milyon 307 bin 379 kişi ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 837 bin 494 ile Ankara, 575 bin 185 ile İzmir takip etti. Genç nüfusun en az olduğu iller ise 12 bin 279 ile Tunceli, 16 bin 274 ile Ardahan ve 19 bin 197 ile Bayburt oldu. İstanbul'un genç nüfusu ile diğer illerin toplam nüfusuyla karşılaştırıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

4 İLİN TOPLAM NÜFUSU İSTANBUL'DAKİ GENÇ SAYISINI GEÇTİ

Bu kapsamda Türkiye'deki sadece 4 ilin toplam nüfusu İstanbul'un genç nüfusunu geride bıraktı. Bu iller, 5 milyon 639 bin 76 ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 ile İzmir, 3 milyon 56 120 ile Bursa ve2 milyon 511 bin 700 ile Antalya olarak sıralandı.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranına bakıldığında Hakkari yüzde 23,9 ile ilk sırada yer aldı. İlin 280 bin 991 kişilik nüfusunun 67 bin 129'u gençlerden oluştu. Bu ili yüzde 22,7 genç nüfus oranıyla Şırnak, yüzde 22,6 ile Bayburt izledi.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı açısından 4 il, Türkiye ortalaması olan yüzde 15,6'ının altında kaldı. Bu iller yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir, yüzde 13,2 ile İzmir ve yüzde 13,5 ile Sinop olarak belirlendi.

Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli

Güncel Manşet

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