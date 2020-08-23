Türkiye'de doğan ilk fil, 3 tona ulaşarak yetişkinliğe adım attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de doğan ilk fil, 3 tona ulaşarak yetişkinliğe adım attı

Türkiye'de doğan ilk fil olmasıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge hayvanlarından 9 yaşındaki Asya Fili "İzmir", 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı.

Türkiye'de doğan ilk fil, 3 tona ulaşarak yetişkinliğe adım attı
23.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:18

Türkiye'de doğan ilk fil olmasıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge hayvanlarından 9 yaşındaki Asya Fili "İzmir", 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı.

Sasalı'da 4 bin 125 metrekare alan üzerine kurulu Doğal Yaşam Parkı, dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen 134 türdeki 3 bine yakın hayvana ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşam ortamlarını aratmayan yerde özenle yetiştirdikleri hayvanlarıyla çocukları gibi ilgilenen park çalışanları, ölüm olaylarıyla üzüntü, sağlıkla büyüyen hayvanlarla mutluluk yaşıyor.

Kızları gibi gördükleri zürafa Zarife'nin geçen hafta ölümüyle şok yaşayan park çalışanları, parkın simge hayvanlarından İzmir'in yetişkinliğe adım atmasıyla teselli bulmaya çalışıyor.

Parkta yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner isimli fillerin yavrusu olarak Şubat 2011'de dünyaya gelen ve İzmir adı verilen fil de parkın simgelerinden biri haline geldi.

Her gün ortalama 100 kilogram yonca ve 30 kilogram sebze ve meyve tüketen 9 yaşındaki fil, 3 ton ağırlığına ulaşarak artık yetişkinliğe adım attı.

"Hayvanlarla aramızda duygusal bağ var"

Parkın Müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine, parkta dünyanın birçok ülkesinden yılda bir milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Bakımını üstlendikleri hayvanların kendileri için çok farklı bir yere sahip olduğunu belirten Afşin, "Hayvanların doğumu kadar ölümleri de bizi üzüyor. En son doğal yaşam parkımızın 12 yıllık sakini zürafa Zarife'yi kaybettik. Arkadaşlarımızla çok üzüldük. Sözün bittiği yeri yaşadık." dedi.

Hastalık ve ölümlere üzüldüklerini, sağlıkla büyüyen hayvanların ise kendileri için sevinç kaynağı olduğunu ifade eden Afşin, Zarife'nin ölümü sonrası "İzmir"in sağlıklı bir şekilde çocukluktan çıkmasının tüm park çalışanlarına teselli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de doğan ilk asya fili olma özelliği taşıyan İzmir'in kendileri için çok ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Afşin, şunları kaydetti:

"İzmir'imiz Begümcan ile Winner'in yavrusu olarak 2011 yılında 110 kilogram ağırlığında dünyaya geldi. Bizim için ayrı bir yeri var. Vatandaşlarımız da onu görmek için fil ailesinin yaşadığı bölüme büyük ilgi gösteriyor. 2014 yılında ise İzmir'in kardeşi 'Deniz' dünyaya geldi. İzmir'in iştahı çok iyi. Ağırlığı 3 tona ulaştı. Artık 9 yaşında oldu. Fillerin doğada yaşam süreleri 40-50 yıl arasında, doğal yaşam parklarında ise 70-80 yılı buluyor. İzmir'imiz artık gençlikten çıktı ve yetişkin oldu. Onunla aramızda duygusal bağ var. Bakıcıları 'İzmir' diye seslendiğinde sempatik hareketlerle onların yanına geliyor."

İzmir'in gözünü dünyaya açtığı andan itibaren bakımını üstlenen veteriner sağlık teknikeri Hüseyin Dedar da onunla aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu söyledi.

Fillerin hissiyatlı hayvanlar olduğunu anlatan Dedar, "İzmir bana karşı çok sadık. Aynı zamanda duygusal bir hayvan. Özellikle de kardeşi Deniz'e karşı bir başka. Ona aşırı derecede düşkün. Oyun oynuyorlar. Başına bir şey gelebileceğini düşünüp endişeleniyor. Bu, hareketlerine yansıyor. Tüm gün zamanımı İzmir ile geçiriyorum. Bir bebeğe nasıl bakarsam İzmir'e de öyle bakıyorum. Onun bakımını yapıyorum, sağlık kontrollerini yapıyorum. İzmir benim için çok önemli bir yere sahip. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Güney Kore'de ikinci dalga nedeniyle koronavirüs kısıtlamaları geri döndü
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Hacı Bektaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Halit Ergenç Merve Boluğur Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tır Milli Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Türkiye'de doğan ilk fil, 3 tona ulaşarak yetişkinliğe adım attı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:18:11. #1.15#
title