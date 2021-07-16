Türkiye'de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı

Türkiye'de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak "Türkiye'de Darbelerin Sosyo-Politiği ve 15 Temmuz" konulu bir panel gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak "Türkiye'de Darbelerin Sosyo-Politiği ve 15 Temmuz" konulu bir panel gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yavuz Çilliler'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, "Türkiye'de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Mumyakmaz konuşmasında tarihsel perspektif ışığında özellikle asker ve reaya olmak üzere iki toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl bir bürokratik gelenek intikal ettiği konusunda açıklamalarda bulundu. Bürokratik vesayet kavramı çerçevesinde sürdürdüğü konuşmasında Mumyakmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin hem 1960 ve 1980 darbeleri ile olan sosyo-politik bağlantısı hem de bu darbelerden ayrılan yönleri üzerinde durdu.

"BİR İŞGAL TEŞEBBÜSÜDÜR"

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Gökberk Yücel "Devletin Ontolojik Güvenliğine Tehdit Olarak Fetullahçı Terör Örgütü" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yücel, klasik güvenlik anlayışında devletin sınır güvenliği ve egemenlik hakları gibi konular ele alınırken, ontolojik güvenlik anlayışının inanç, değer sistemleri ve ulusal kimlik gibi konuları içerdiğini belirterek, FETÖ'nün devlet kurumları (adliye, harbiye vb.) arasında çatışma yaratması bakımından Türk devlet yapısına ve geleneğine açık bir tehdit olduğunu belirtti. Yücel bu bağlamda 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden farklı olarak devlet sistemini, toplumun değerler sistemini ve ülkenin ulusal bütünlüğünü hedeflemesi bakımından bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı. Yücel ayrıca FETÖ'nün küresel güçler tarafından kullanılan vekalet savaşı unsurlarından biri olduğunu da belirtti.

"FARKLI SALDIRI METOTLARINI EŞ ZAMANLI KULLANAN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Emre Gündoğdu "Hibrit Terör Tehdidi Bağlamında 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Gündoğdu konuşmasında FETÖ'nün geçmişteki terör örgütlerinden farklı olarak birçok saldırı metodunu eş zamanlı kullanan bir terör örgütü olduğunu belirtti. FETÖ'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi/bürokratik, ekonomik ve sosyal/kültürel güvenliğini eş zamanlı olarak hedef aldığını belirten Gündoğdu, FETÖ'nün kara propaganda gerçekleştirme, casusluk faaliyetinde bulunma, suikastlar gerçekleştirme vb. gibi faaliyetler yürütmesi bakımından çok boyutlu örgütsel araçlar kullanan bir terör örgütü olduğunu vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj uzmanlarına operasyon
Son dakika haber: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj uzmanlarına operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Erdoğan: '15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Erdoğan: "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Sabancı Şahan Gökbakar Aslıhan Karalar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de darbelerin sosyo-politiği panelle ele alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:44:44. #1.14#

title