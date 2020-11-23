Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli ilaç firması 'Sinovac'ın aşısının 10 milyon doz olarak alındığını ve ilk etapta riskli kişilere ücretsiz olarak uygulanacağını açıkladı. Başka üreticilerin aşılarına ise ruhsat verildiği taktirde eczanelerden ücreti karşılığında ulaşılabilecek.

Çinli aşı üreticisi 'Sinovac' ile görüşmelerin tamamlandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşının en kısa sürede Türkiye'de olacağını söyledi.Koronavirüs aşılarının hiçbir ücret talep edilmeden ücretsiz olarak yapılacağını duyuran Koca, başka üreticiler tarafından yapılan aşıların da eczanelerde ücretli olarak satışının yapılacağını açıkladı.

10 MİLYON DOZ AŞI YOLA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Çinli aşı üreticisi 'Sinovac' ile görüşmeler tamamlandı. Gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar atıldı. İlk uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış. Dr. Fahrettin Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi.

ÖNCELİK SAĞLIKÇILARA VERİLECEK

Aşılamada önceliği salgınla savaşta ön saflarda adeta göğüs göğüse bir mücadele veren değerli ve kahraman sağlıkçılarımız alıyor. O maksimum riskli sağlık grubu aşılandıktan sonra da sıra "kronik hastalardan ve diğer risk gruplarından oluşan kişilere" gelecek.

ÇİN AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK, DİĞERLERİ ECZANEDEN ÜCRET KARŞILIĞINDA ALINABİLECEK

Koca, aşı için vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek. Yani Çin aşısı Sinovac'ı değil de ruhsatlı ve satışı serbest başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek.

Sağlık Bakanı "Özellikle risk grubunda olup da aşıya ulaşma imkânı olmayanların merak etmemelerini, devletin onlara aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağının" altını ısrarla çizdi. Önemli bir nokta da şu: Dr. Koca aşı konusunda deneyimli bilim insanlarından halkı bilgilendirme konusunda destek bekliyor.