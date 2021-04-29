Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
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Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı

Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığını mesajlarını ifşa ederek ispatlamaya çalışan oyuncu Aygün Aydın'dan magazin gündemine bomba gibi düşecek bir hamle daha geldi. Aydın, Hakan Sabancı'ya veda mesajı yazıp sosyal medyadan paylaştı. Aydın, mesajında, "Seninle tanışmam sayesinde 157 iş birliği yapıp 628 bin TL kazandım ve 3 bin 140 öğrenciye kitap gönderdim. Umarım bir gün fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin kıymetli olduğunu anlarsın" ifadelerine yer verdi.

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş insanıyla yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aygün Aydın, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Aygün Aydın, "Hakan Sabancı'ya" diye başladığı veda mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, "Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım" dedi.

"HAZZI ALIP DOYUMA ULAŞTIM"

Aydın mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."

Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı
Servet Uzun
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