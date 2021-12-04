Türkiye Barolar Birliği, yeni başkanını seçiyor

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. 2 gün sürecek Genel Kurul'da, TBB'nin yeni başkanı seçilecek.

TBB'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu, Litai TBB Konuk Evi'nde başladı. Mevcut başkan Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu Genel Kurul'da 348 delege oy kullanacak. Genel Kurul'da önce başkanlık divanı seçildi ve geçmiş dönem raporlar ile genel kurul gündemi görüşüldü. Toplantı salonu girişine turnike sistemi kurularak, salona sadece delegelerin alınması kararına bazı delegeler tepki gösterdi. Yapılan oylamada salonun misafir avukatlara da açılması reddedildi.

2 gün sürecek Genel Kurul'da yarın yapılacak seçim ile TBB'nin yeni başkanı seçilmiş olacak.