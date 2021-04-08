Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'ı makamında ziyaret ederek, Badminton spor branşına verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'ı makamında ziyaret ederek, Badminton spor branşına verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, As Başkan Akif Sıtkı Esen, Genel Sekreter İsa Ayan, eski Badminton Malatya İl Temsilcisi ve antrenör Nazım Denizhan ve milli sporcular ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yoğun Ankara programı nedeniyle Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval'ı makamında ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi'nin gençlik yatırımları kapsamında ilçeye kazandırdığı ve kazandıracağı yatırımların konuşulduğu ziyarette Federasyonu Başkanı Özmekik, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in spora ve amatör spor kulüplerine verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

"Battalgazi Belediyesine teşekkür ediyorum"

Malatya'da Badminton branşının her geçen gün güzel noktalara geldiğinin altını çizen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Malatya'da Badminton branşına destek veren kulüplerimizi ve Belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bugünde spora büyük önem ve destek veren Battalgazi Belediyemizi ziyaret ediyoruz, memnuniyetlerimizi dile getiriyoruz. Bizleri çok güzel ağırladılar. İnşallah bu destekler artarak devam eder. Badminton her geçen gün hem Malatya'da hem Türkiye'de hem de Dünya'da çok güzel noktalara geliyor. Aldığımız bilgilere göre Battalgazi Belediyesi, ilçeye güzel tesislerin kazandırılması için büyük adımlar atmış. Buda Osman Güder başkanımızın gayretleri sonucu olmuş. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, "Öncelikle programı nedeniyle il dışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in sizlere selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu ziyaretiniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Badminton kulübümüzü 2018 yılında Battalgazi Belediyemiz bünyesine kattık. Şuanda 56 sporcumuz ve 16 milli sporcumuz var. Bu yakaladığımız başarıda Başkanımız Osman Güder'in destekleri ve antrenörlerimizin payı çok büyük. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Gençlik yatırımlarımız kapsamında ilçemizde güzel projelerin startını verdik. Başkanımız, gençlere ve gençliğe çok önem veriyor. Hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk" dedi.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız birlikte Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e Malatya kayısısı hediye etti. - MALATYA

Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti
Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti
Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Deniz Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ümit Öztürk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özmekik'ten Battalgazi Belediyesi'ne teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:47:12. #1.15#
title