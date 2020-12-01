Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak

Aralık, ocak ve şubat ayında 50 milyon doz Çin menşeli ilaç ve 25 milyon kadar Alman aşısının ülkeye getirilmesi için görüşmeler sürüyor. Türkiye, yerli aşıyı nisan ayında devreye sokacak.

Türkiye, koronavirüsle ilgili ilk anlaşmalarını tamamladı. Çin ve Almanya'dan koronavirüs aşısı getirmek üzere çalışmalar yürüten Türkiye'ye, aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının gelmesi planlanıyor.

Buna göre ilk etapta aralık ayında asgari 20 milyon, ocak ayında ise 10 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor.

ÖNCELİKLİ İSİMLER TARTIŞILIYOR

Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor.

11 ARALIK'TA SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞI OLACAK

Sağlık çalışanlarından başlanacak ilk uygulamanın 11 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

ALMAN AŞISI DA YOLDA

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor.

50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

YERLİ AŞI NİSANDA

Öte yandan Türkiye'de yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen toplam 16 aşı çalışması bulunuyor.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllü üzerinde denemeleri başlayan koronavirüs aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki gözlenmedi.

Yerli aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanması ardından en geç nisan ayında yaygın kullanıma geçmesi planlanıyor.

TOPLUMUN YÜZDE 60'I AŞILANMALI

Öte yandan uzmanlar tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgının durabileceğini söyledi.

SALGIN FRENLENECEK

Uzmanlar maske, mesafe, el hijyeni ve yayınlanmış olan kısıtlamalara harfiyen uyulmasıyla aşının toplumun yüzde 60'ına değil yüzde 10'una bile yapılmasının salgın için bir fren görevi göreceğini ve işi yavaşlatacağını vurguluyor.