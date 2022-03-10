Rakamı duyan Batı utanır mı? Türkiye'nin kucak açtığı savaş mağduru Ukraynalı sayısı 31 bini geçti
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 15 gün geride kalırken, 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalı topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Büyük çoğunluğu komşu ülkelere geçen Ukrayna vatandaşlarından 31 binini ise Türkiye misafir ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla şaşkınlık yaratan İngiltere ise yalnızca 300 Ukraynalıyı kabul ettiğini belirtmişti.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye ise 31 bin Ukrayna vatandaşını misafir ediyor.
KOMŞU ÜLKELER EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından evleri, hastaneleri ve işyerleri bombalanan Ukraynalılar ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ülkesini terk eden 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalının çoğunluğuna komşu ülkeler ev sahipliği yapıyor.
İNGİLTERE YALNIZCA 300 UKRAYNALIYI KABUL ETTİ
Edinilen bilgilere göre, Avrupa ülkelerine sığınmayı tercih eden 183 bin savaş mağduru var. Türkiye gerek savaş öncesi çeşitli sebeplerle bulunan, gerekse savaştan sonra Türkiye'ye gelen 31 bin Ukrayna vatandaşına ev sahipliği yaparken, İngiltere yalnızca 300 Ukraynalıyı kabul etti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022