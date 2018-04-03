Türkiye 3'üncüsü Olan Adana Uzlaştırma Bürosu Ödüle Layık Görüldü

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, Türkiye geneli uzlaştırma rakamlarına göre en başarılı 3'üncü il olarak Adalet Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana'daki tüm uzlaştırmacıları tebrik ederek, "Bu başarı hepimizin. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu uzlaştırmalarla toplumsal barış ve dayanışma örnekleri sergilenmiş, yüzlerce dosyada mağdurların zararları giderilmiştir" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından ceza adalet sisteminin cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, birçok suçta dava açılmadan uzlaştırmaya gidilmesinin önü açıldı. Böylece adliyelerin iş yükünün hafifletilmesinin yanı sıra tarafların el sıkışarak anlaşmalarını sağlayan, toplumsal barışa katkı koyan ve kurum kuruluşlara bağışlar yapılmasını sağlayan uzlaşmalar gerçekleşti.

Adana Türkiye üçüncüsü oldu

500'ü aşkın uzlaştırmacının kayıtlı olduğu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda 2017 yılında, büroya gelen dosyaların yaklaşık yüzde 60'ında uzlaşma sağlandı. LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Sakatlar Derneği gibi kurumlara bağış yapma, kitap okuma, diş yaptırma gibi uzlaşmalarla sonuçlanan 5 bin 468 dosyada taraflar el sıkışarak mahkemeye gitmeden anlaştı. Adana Adliyesi de bu rakamla, Türkiye geneli uzlaştırma rakamlarına göre İzmir ve Bursa'dan sonra 3'üncü oldu. Başarılı olan adliyelere İstanbul'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenle ödül verildi. Törende, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Uzlaştırmadan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Kalkan ile başarılı birçok uzlaştırmaya imza atan uzlaştırmacılardan Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi Müslüm Deniz Alagöz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından ödüle layık görüldü. Türkiye 3'üncüsü olan Adana ekibi, ödülünü İstanbul Valisi Vasip Şahin'in elinden aldı.

"Hedefimiz Türkiye birinciliği"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ceza adalet sisteminde alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırmanın Adana'da yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uzlaştırma Bürosu'nun başarısından dolayı tüm uzlaştırmacıları tebrik eden Başsavcı Yeldan, "Adana bu konuda güzel örnekler veriyor. Yaptığımız uzlaştırmalarla toplumsal barış ve dayanışma örnekleri sergilenerek, yüzlerce dosyada mağdurların zararları giderildi ve mutlu olmaları sağlandı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarı hepimizin. Başsavcılık olarak uzlaştırmayı daha iyi seviyelere götürmeyi, Adana'yı Türkiye birincisi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADANA