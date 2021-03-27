Türkiye 2022 Dünya Kupasu puan durumu - 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var?

Türkiye 2022 Dünya Kupasu puan durumu Norveç Türkiye maçı sonrası merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası eleme grup maçlarının başlamasıyla turnuva hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. En çok merak edilen konulardan biri de 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var ve Türkiye puan durumu ne oldu? 2022 FİFA Türkiye hangi grupta, grubumuzda kimler var?