Türkiye 13 şehidine ağlarken ABD askeri konvoyu PKK-PYD bölgesine silah taşımaya devam ediyor

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ABD askeri konvoyunun Suriye'deki PKK/PYD bölgesine silah taşıdığı görüntüler büyük tepki çekti. Suriye resmi haber ajansı da 2 Amerikan askeri helikopterinin El Şeddadi üssüne inip 25 civarında ABD askeri aldığını ve Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti.

Türkiye, PKK'nın katlettiği vatandaşlarını toprağa verip yasını tutarken, ABD konvoyları terör örgütüne silah taşımaya devam etti. ABD'ye ait büyük konvoya ilişkin görüntüler Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekildi ve sosyal medyada yer aldı. Kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine giriş yapan TIR'ların ülkenin doğusundaki Deyrizor'da bulunan El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve lojistik malzeme taşıdığı kaydedildi.

SANA: ABD İŞGALİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Önceki gün Twitter'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Kuzey Irak'tan kuzey Suriye'ye giriş yapmış ABD askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı. Rus Sputnik haber sitesi ise, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve 'lojistik malzeme' taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da, ABD'nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

SANA, Haseke vilayetinin güneydoğusunda iki Amerikan askeri helikopterinin el Şeddadi üssüne inerken saptandığını aktardı. Ajans, helikopterlerin 25 civarında Amerikan askerini alarak doğuya, Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de 900 askeri olduğunu söylemişti.

ANKARA'DAKİ ELÇİLİKLERDEN TERÖRE TEPKİ

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımlandı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği mesajında, "Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız" dedi.

Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown haberden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum" mesajını verdi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Türk vatandaşlarının ölümünden büyük üzüntü duyuyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" paylaşımında bulundu.

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter'dan hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum" ifadesini kullandı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, "Haber beni son derece üzdü. Öldürülenlerin bütün yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" mesajını verdi.