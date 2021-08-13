Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 23,5 büyüdü

Turkcell'in 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklandı.

Turkcell'in 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıklandı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar lira gelir elde etti. Yılın ilk 6 ayında ise yüzde 20,6'lık büyüme kaydederek 16,3 milyar lira ciroya ulaştı. FAVÖK ise ikinci çeyrekte grup bazında yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar lira olarak gerçekleşti. 2021'in yılın ikinci çeyreğinde 617 bin yeni müşteriye daha ulaşan Turkcell, haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile 2019'da başlattığı 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla Borsa İstanbul'da şirketin Türkiye ve ABD borsalarda işlem görmeye başlamasının 21'inci yıldönümü vesilesiyle gong töreni düzenlendi. Ardından genel müdür Murat Erkan, 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

AKSU: ÜRÜN VE SERVİSLERİMİZİ 'TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI' PRENSİBİYLE GELİŞTİRİYORUZ

Gong töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Pandeminin dijitalleşmeyi ve uzaktan operasyonu tetiklediği bu dönemde, en küçüğünden en büyüğüne tüm şirketlerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında iş ortağı olduk, dünyanın en ileri teknolojilerini müşterilerimizle buluşturmaya devam ettik. Bugün burada Türkiye'nin Turkcell'inin 21 yıldır Borsa İstanbul'da işlem görüyor olmasının yanı sıra şirket olarak gösterdiğimiz güçlü büyüme performansımızı da kutluyoruz. 'Dijital Türkiye' vizyonunun gerçekleştirilmesine ve ülke genelinde güçlü bir dijital yapının inşasına hizmet vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak 'yerli ve milli' vurgusunun üzerinde önemle duruyoruz. Ürün ve servislerimizi 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle geliştiriyoruz. Güçlü bir ekonomiye sahip olmanın yolunun güçlü sermaye piyasalarından geçtiğine inanarak bu alanda da Türkiye'de birçok ilki hayata geçiren şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 50 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımı her geçen gün artırmaya devam edeceğiz" dedi.

ERKAN: YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DE GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına yönelik düzenlediği toplantıda "İçinde bulunduğumuz bu dönemin özgün koşullarını dikkate alarak geliştirdiğimiz strateji doğrultusunda, bu yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir performans sergiledik. Turkcell'i telekom operatörlüğünden çok daha öte bir dijital ekosistem markası haline getirme stratejimiz çerçevesinde tüm dijital hizmet ve çözümlerimizi Turkcell çatısı altında bağımsız markalar olarak konumlandırıyoruz. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği içinde bulunduğumuz süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019'da başlattığımız 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefimizin üzerine çıkmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ile güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var" diye konuştu.

DİJİTAL SERVİSLER GELİRİNİ YÜZDE 32 ARTIRDI

Dijital servislerin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Erkan, "BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell dijital servisleri, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 32 artırdı ve 404 milyon liraya ulaştı. Güvenli ve akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü lifebox, yeni bir kilometre taşına erişerek 1 milyon ücretli kullanıcıyı aştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+, yeni abone kazanımları ile Turkcell'in her 100 fiber müşterisinin 62'sine ulaşmış oldu. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'in artan bilinirliği ise uygulamaya ikinci çeyrek sonu itibarıyla toplam 82 milyon indirme getirdi" ifadelerini kullandı.

PAYCELL'DEKİ AKTİF KULLANICI SAYISI 5,5 MİLYONA ULAŞTI

Turkcell tarafından geliştirilen Paycell'in, techfin alanında Türkiye'deki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan bir yenilikçi ödeme platformu olduğunu belirten Erkan, "Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki aktif kullanıcı sayımız 5,5 milyona ulaştı ve mobil ödeme hacmi geçen yılın aynı döneminin neredeyse 2 katına ulaşarak 418 milyon lira oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 78 büyüdü. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell'in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

2021 YIL SONU HEDEFLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

İlk 6 ayda ortaya konulan başarılı operasyonel ve finansal performans nedeniyle Turkcell, 2021 yılsonu hedeflerini yukarı yönlü yeniledi. Bu doğrultuda 2021 sonu için yaklaşık yüzde 18 gelir büyümesi, 14,3 milyar TL civarında FAVÖK'ün yanı sıra yatırımların gelirlere oranını yüzde 21-22 olarak yenilediklerini aktaran Erkan, "Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde salgın koşullarına rağmen 2021'de de müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk yarıyılı başarıyla yarıladık. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yılsonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAKIR DEĞİL FİBER"

Türkiye'de 150 bin baz istasyonunun olduğunu anlatan Erkan, "5G geldiğinde minimum 10 kat artması gerekecek. 150 bin baz istasyonunun fiberle bağlanma oranı yüzde 35-40 ve bu oran çok yetersiz. Zira ev içindeki toplam akıllı cihaz sayısı da çok artmış durumda ve 100 Mbps bile ihtiyacı karşılamıyor. Unutmayalım ki, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Daha önce 1 milyon kilometre ihtiyacımız var diyorduk, tüm hanelere fiber götürmek istiyorsak son 250 metreleri de bakırla değil fiberle donatmalıyız. İster ortak altyapıyla ister bireysel olarak nasıl olursa olsun Türkiye'nin fibere ihtiyacı var. Fakat Turkcell olarak rekabetin altyapıda değil üst yapıda olması gerektiğini ve bu alana yapılacak mükerrer yatırım tutarlarını daha değerli işlere ve projelere ayırabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı