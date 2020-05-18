Türkan Saylan kimdir, neden öldü? Türkan Saylan hayatı, biyografisi Tıp doktoru ve yazar Türkan Saylan, İstanbul'da doğdu ve Kandilli Kız Lisesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamladı ve İngiltere'de de eğitim aldı. 18 Mayıs 2009 tarihinde kanser nedeniyle hayata veda etti. Türkan Saylan Kültür Merkezi ile adı yaşatılan Türkan Saylan kimdir? Türkan Saylan hayatı...

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski başkanı Türkan Saylan meme kanseri nedeniyle 18 Mayıs 2009 tarihinde yaşamını yitirdi. Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın kuruculuğunu yaptı. Ayrıca Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucu üyeleridendir. Türkan Saylan kaç yaşında vefat etti?

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

Eğitimci Türkan Saylan, 13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 5 çocuğun en büyüğü olan Türkan Saylan, 1944-1946 yıllarında Kandilli İlkokulu ve 1946–1953 yıllarında Kandilli Kız Lisesi'nde okudu. 1963'te İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başladı. 1971'de İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de eğitim görmüş, 1974 de Fransa'da 1976'da yine İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yapmış, 1972'de doçent, 1977'de profesör olmuştur.

CÜZZAMLA SAVAŞ DERNEĞİNİ KURDU

Türkan Saylan, 1982 - 1987 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1981 – 2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü. Prof. Dr. Saylan, 1976 yılında Cüzzamla Savaş Derneğini kurdu. 1990'da oluşturulan "İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin kuruluşunda yer aldı ve 1996'ya kadar Müdür Yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü üstlendi. 1995'de Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (KANKEV) kurucusu ve başkanlığını yaptı, İstanbul Tabip Odası ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfının da üyeliğini yürüttü.

GANDHİ ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

1986'da kendisine Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü" verilen Türkan Saylan, 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Lepra konusunda danışmanlığını üstlendi. Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üye, ayrıca Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nin de üyeliğini yaptı. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer aldı. 1981-2002 yılları arasında, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin Dermatoloji kliniğinin öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli oldu.

TOPLAMDA 440 YAYINI BULUNUYOR

Başarılı profesör, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001'de YÖK üyeliğiyle görevlendirildi. Saylan, 2003-2004 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulundu. Toplam 440 yayını bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın bu yayınlarından 50'si yabancı dergilerde yayımlanmış tıbbi çalışmaları, 204'ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186'sı ise Türkçe tıbbi dergilerde ve kongre kitaplarında yayımlanmış araştırma, derleme ve olgu bildirimlerinden oluşuyor.

Saylan, 1957'de evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu. Son 17 yıldır meme kanseri hastası olan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45'te vefat etti.